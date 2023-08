Bocas de urna: Mentime que me gusta pero simulo tener 'data'

Nadie que se considere 'politizado' puede llegar a las 18:00 y no poder aventurar un resultado.

Probablemente, las 'bocas de urna' le permiten a muchos luchar contra la incertidumbre porque en votaciones tales como la que de las PASO 2023 abunda el temor a que poco o nada termine tal como se planificó.

Esto no quiere decir que no existan las 'bocas de urna' pero las que realmente se hacen no trascienden.

La encuesta a 'boca de urna' más fallida en la historia reciente ocurrió en la elección en la Provincia de Córdoba, donde el trabajo encargado por la Gobernación informó acerca de un triunfo por un porcentaje de 2 dígitos, y la realidad demostró que la victoria fue mínima, casi un empate técnico por momentos.

En esta ocasión el debate sobre las 'bocas de urna' tiene varios interrogantes básicos:

¿Javier Milei alcanza o no los 20 puntos porcentuales? Eso preguntan todos. En el interín, Milei denunció robo de boletas. Entre nosotros, tiene una fiscalización precaria, dificultad para reponer boletas y cierta irresponsabilidad porque no utilizó el tiempo disponible para armar una logística adecuada. Pero la especulación persiste.

¿Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta?

¿Juan Grabois supera los 7 puntos porcentuales o queda por debajo?

¿Sergio Massa + Juan Grabois llegan a 30 puntos porcentuales o no?

¿Sergio Massa es el candidato individual más votado o no?

Lo más grave es que el escrutinio será lento, farragoso, y las 'bocas de urna' harán estragos cuando caiga la noche.

