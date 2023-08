Paso 2023: Dónde voto, candidatos y el minuto a minuto

Live Blog Post

Votó Axel Kiciloff

El gobernador y precandidato a la reelección de UxP, Axel Kiciloff, se presentó en una escuela platense, minutos después de las 9.

Tras salir del cuarto oscuro Kiciloff declaró: "Empieza una jornada fría pero importantísima.. Entramos a 40 años de la vuelta de la democracia y más allá de los posicionamientos políticos, se honra y se actualiza. Se está haciendo en paz, con normalidad. Un día para reflexionar y decidir. El llamamiento a todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires a votar"

image.png

Cada vez que aparece una urna hay que usarla, hay que aprovechara. El que no va a votar, el que no va a votar está dejando un derecho importantisimo en manos de otros. No podemos dejarlo en manos ajenas. Hay que hacerlo con alegria, en paz, para darle una muestra a sectores que piensan mas en la violencia. Es hoy, no hay que quedarse en la casa

"Cualquier argentino y argentina entiende que está eligiendo para los próximo cuatro años, y más allá de los cuatro años. Es importante pesar con la cabeza fría", añadió.