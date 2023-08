PASO 2023: Las dos "sorpresas" de Grabois sobre Sergio Massa

Cerca de Grabois dicen:

"Cuanto mejor nos vaya más escuchada será nuestra agenda" y "con esta elección, Juan tiene que pasar de dirigente social a dirigente político"

Pero, ¿los votos de Grabois son capital propio? Y, ¿qué pasará tras las PASO? ¿Sus votos se trasladarán a Sergio Massa en las generales?

Las dudas comenzarán a despejarse pronto, mientras, el hombre que podría opacar la performance de Sergio Massa esperará el resultado final de las PASO separado de donde se reunirán los integrantes de la otra fórmula de la coalición oficialista.

Cuando le preguntaron a Juan Grabois si se encontrará con Sergio Massa luego de los comicios respondió sonriente: "Sorpresa", y luego aclaró que no tiene ninguna cabal porque es la primera vez que es candidato pero acotó que, "el café de YPF podría ser para la próxima".

Es que Grabois llegó a votar hoy con un vaso de café en una mano y un paquete de una panadería en la otra, y esperó pacientemente su turno detrás de tres personas.

Votó en el barrio de Constitución y aprovechó el momento de preguntas de los periodistas y las cámaras para hacerle publicidad a la campera azul eléctrico que llevaba puesta, fabricada por "Carpincho", una marca de trabajadores de la economía popular.

"Carpincho es una marca que hacen en los polos textiles trabajadores y trabajadoras costureros que lograron organizarse y liberarse de la esclavitud en los talleres clandestinos", explicó Grabois. Y le recomendó a todos que "compren, consuman responsablemente la economía social y solidaria, a la gente que se organiza y trabaja dignamente".

Tardó apenas tres minutos en ingresar, emitir su voto para las elecciones PASO 2023 y salir del cuarto oscuro. Grabois votó en la mesa 496, en un colegio de Constitución, la única mesa que tuvo una gran fila y una larga espera durante las primeras horas de la mañana.

grabois1.jpg Juan Grabois llegó a votar a las 10.15 de la mañana.

El voto de Juan Grabois

El saludo con las autoridades de mesa fue afectuoso, al igual que los otros saludos que repartió en la espera a emitir su voto. Fueron tres hombres y dos mujeres, quienes le pidieron al candidato una foto para recordar esta jornada importante en el contexto del aniversario de los 40 años de democracia.

"Yo tengo 40 años; 40 años de democracia. Por ahí los que no conocimos la dictadura no sabemos valorar tanto a la democracia. Hoy me toca a mí venir a votar y ser candidato y deseo que cuidemos la democracia, que no sea una democracia meramente formal, sino una democracia real con plenos derechos. Que este proceso electoral nos sirva para una Argentina más humana, con menos crueldad, con menos sangre, con menos dolor", dijo, una vez que emitió su sufragio.

Para mí es un día particularmente triste por lo que pasó con la hija de un compañero nuestro, por la actitud buitre que vi en estas últimas 24 horas. Cuando finalice la veda les voy a contar, pero fue terrible, cosas que nunca vi. Al mismo tiempo de la tristeza hay que construir esperanza: con la democracia y siendo buena gente podemos construir un país en donde volvamos a querernos entre nosotros, ser solidarios y tener la posibilidad de ser felices

"Hicimos lo que pudimos con las escasas herramientas que tuvimos a nuestro alcance, creo que hicimos un buen trabajo poniendo temas en la agenda. Ahora es momento de hacer silencio y escuchar a nuestro pueblo", reflexionó.

Juan Grabois y su compañera de fórmula, Paula Abal Medina, permanecerán tras el cierre de la jornada electoral en su propio búnker, el histórico Teatro Verdi, en el barrio porteño de La Boca, donde esperarán los resultados de las PASO.

El lugar elegido tiene un significado especial para el precandidato ya que en ese lugar el Movimiento de Trabajadores Excluidos realizó sus primeras elecciones y también un acto por el 1° de Mayo que fue fundante en el vínculo con Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco. Allí, además, fue el lanzamiento de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.

El Teatro Verdi es un teatro histórico. Ahí se fundaron los primeros sindicatos anarquistas hace más de 100 años. Ahí se fundó la CTEP, en el año 2011. Ahí hicimos nuestra primera actividad por una sociedad sin esclavos ni excluidos, que es el marco donde conocimos a Bergoglio, con los costureros y los cartoneros. Y bueno, es un teatro humilde de La Boca, que es el lugar donde queremos estar