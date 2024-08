Tras 73 días de investigación ya existen 10 hipótesis distintas sobre lo ocurrido con Loan Peña

image.png María Victoria Caillava y Carlos Pérez, detenidos

2-Abuso sexual posiblemente seguido de muerte. El comisario Walter Maciel, también apresado hace más de dos meses, carga con una larga lista de cuestionamientos antes de ser designado al frente de la seccional local. El antecedente más grave es una denuncia por abuso sexual que le hizo una mujer policía que estaba a sus órdenes.

Además, Bernardino Antonio Benítez, tío político de Loan (esposo de Laudelina), fue sometido a exámenes genitales debido a sus antecedentes penales.

image.png Ex comisario Walter Maciel tenía pesados antecedentes en su foja de servicios

3-Disparo accidental de un cazador de carpinchos y desaparición del cuerpo.

Catalina, la abuela de niño y dueña de la casa en donde se llevó a cabo el último almuerzo donde fue visto, reveló que días previos a la desaparición dos de los sospechosos habían ido a su casa a almorzar y cazar carpinchos.

Se trata de Daniel "Fierrito" Ramírez y el citado Benítez.

A esta declaración, se sumó la de un menor de edad en cámara Gesell. Durante la entrevista, el testigo aseguró haber escuchado un "Pum" cuando se acercaban a la zona de la tranquera y sostuvo que "el nene murió".

¿Pudo haber sido víctima de un disparo involuntario?

4-Existe una red de trata de personas en Corrientes que se lleva chicos fuera del país.

Lo sostiene la ONG La Alameda que encabeza Gustavo Vera y también el abogado Fernando Burlando quien sugirió que Loan podría estar en Brasil, captado por una red de trata. Criticó con severidad a las autoridades correntinas por minimizar el caso.

"La investigación está en un LIMBO"



5-Una de las pistas menos transitada es la que se refiere a ritos satánicos, sacrificios humanos o algún delincuente que simule ser el “pombero”, mítico y siniestro personaje de la Mesopotamia y el Chaco argentino.

Según el letrado Marcelo Hanson, que defiende al detenido “fierrito” Ramírez, la abuela de Loan practica “sincretismo”, un culto que cruza la religión católica con otras creencias paganas.

“Catalina había prometido hacerle comida al santo y eso no es propio de los santos de la religión católica, no se les ofrece comida a esos. Ahí hay un sincretismo que puede o no tener relación con la desaparición del chico” aseguró Hanson.

6-Se cayó en un pozo de agua y quedó atrapado. Las casas, ranchos y taperas ubicadas en la zona rural de El Algarrobal no tienen servicio de agua corriente.

El líquido potable se obtiene perforando el suelo. A menudo, se efectúan varias penetraciones hasta llegar a las napas.

Se trata de hoyos con diámetros muy pequeños pero Loan tiene apenas cinco años y mide menos de un metro.

7-Lo devoró una bestia salvaje.

Algunos de los biólogos sumados a la búsqueda intentaron determinar determinar fue atacado por algún animal.

En el paraje peritado y rastrillado varias veces existen grandes reptiles y grandes felinos.

La ministra de seguridad de la Nación llegó a decir: “Voy a ir a Corrientes con equipos radiológicos para ver en la panza de animales. Hay yacarés, hay pumas, hay de todo en la zona”.

8-Se lo llevaron los narcos para cobrarse una deuda.

El “Gordo” Maidana es un amigo de la familia Peña, particularmente de Diego, primo de Loan.

Se trata de un sujeto vinculado con el tráfico de estupefacientes ya que fue condenado por “regar” de marihuana las calles del barrio A4 de 9 de Julio. Cayó varias veces en prisión y fue sentenciado a seis años de cárcel.

El destituido comisario Walter Maciel desconfiaba del entorno familiar y, según su defensa, por esa razón se secuestró el celular de María, la madre de Loan.

9-Se lo llevó un paisano a caballo. El llamado “cuarto hombre” en el algarrobal es todo un misterio.

El sospechoso no es del pueblo y podría tratarse de un familiar de Antonio Benítez.

Se lo considera “el mejor baqueano de la zona” y suele moverse a caballo por los campos, evitando a menudo los caminos rurales.

10-Existe una venganza contra los padres de Loan por una disputa entre hermanos que involucra terrenos.

La abuela Catalina declaró ante la justicia por más de seis horas y contó sobre la existencia de disputas familiares por parcelas de tierra. La mujer transmitió la titularidad de sus propiedades a un vecino de 9 de Julio para que sus hijos no se peleen y porque tenía miedo de que la despojaran de sus inmuebles.

Como en un guion de Agatha Christie, casi todos los que asistieron al almuerzo del 13/6/24 parecen tener algún manto de sospecha encima. Hasta el momento, ninguno de los ocho detenidos se ha quebrado aunque podrían existir ampliaciones de sus declaraciones en la semana del 26 al 30 de septiembre.

milei bullrich.jpg Patricia Bullrich y Javier Milei ya casi no se refieren al Caso Loan

Desde hace varias semanas, Patricia Bullrich ha evitado trasladarse hasta la llamada “zona cero” y el propio presidente Javier Milei declinó reunirse a solas con José, el padre del menor que no aparece.