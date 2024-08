¿Y Loan Peña? 68 días y puro blablablá (¡Otra vez Walter Maciel!)

maciel.webp Comisario Walter Maciel.

El abogado de la familia de Loan, Fernando Burlando, sostuvo:

El manejo de la Justicia en este caso es un verdadero fracaso. La Policía es realmente desastrosa y continúan poniéndole trabas a la búsqueda de la verdad. Lo más importante es solamente una cosa: encontrar a Loan. No me interesan ellos (los detenidos), me interesa el pequeño. Esto es lo que no entiende la Justicia, que con todas estas mecánicas y procedimientos de corrupción ponen trabas a que conozcamos cuáles son los vínculos políticos emparentados con el narcotráfico, con la trata y con un sinnúmero de situaciones que lamentablemente pasan en Corrientes y que la gente ya dio cuenta. El manejo de la Justicia en este caso es un verdadero fracaso. La Policía es realmente desastrosa y continúan poniéndole trabas a la búsqueda de la verdad. Lo más importante es solamente una cosa: encontrar a Loan. No me interesan ellos (los detenidos), me interesa el pequeño. Esto es lo que no entiende la Justicia, que con todas estas mecánicas y procedimientos de corrupción ponen trabas a que conozcamos cuáles son los vínculos políticos emparentados con el narcotráfico, con la trata y con un sinnúmero de situaciones que lamentablemente pasan en Corrientes y que la gente ya dio cuenta.

En diálogo con 'De Una Con Niembro', por Radio Colonia, Burlandoo sostuvo:

“Tenemos una investigación impregnada de tintes de todo tipo, donde el poder pone su cuota de corrupción, la policía es realmente desastrosa y donde continúan poniéndole trabas a la búsqueda de la verdad. Pero lo más importante es solamente una cosa, es encontrar a Loan”.

“Si viene uno de los presos y me dice, ‘mirá, pactemos la libertad de todos por devolverte a Loan’, yo lo firmo ya mismo, no tengo ningún tipo de problema, a mí no me interesan ellos, me interesa el pequeño”.

A Burlando le respondió la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo:

"Si tuviéramos alguna información que nos arroje algo que amerite, seguramente será la familia más directa la primera en saber. Somos muy cuidadosos de no generar falsas expectativas, porque detrás de esto están las emociones, empezando desde la familia, y la expectativa de la comunidad en general".

En comunicación con Radio Dos, Pozzer Penzo afirmó que se está llevando adelante "un proceso que garantiza la intervención amplia de todas las partes, y que tiene un solo objetivo: saber qué pasó con el menor".

Luego, dejó en claro que "todas las partes y las familias están notificados y saben absolutamente cada actividad en el expediente".

Además, ella señaló que "hay diferentes causas, una es la que tramita con una búsqueda del menor, y otras conexas, que son entre 5 y 6".

A su vez, dijo que "nosotros, el fiscal con objetividad y la juez con imparcialidad, estamos llevando a cabo diferentes procesos, procedimientos. Algunos son públicos a partir de lo que las propias partes publicitan, nada que salga de la información nuestra. Ellos cuentan, comentan en el ejercicio de sus roles, eso depende de cada uno, entonces, se torna público. Y después hay otros que son absolutamente reservados teniendo en cuenta los fines de la investigación".

"Nada de lo que se sale a la opinión pública es desconocido para el Juzgado. Cada alerta -que ya llevamos cerca de 4.000- implica un nuevo expediente, y eso implica tener que manejar los tiempos porque se crea mucha incertidumbre".

