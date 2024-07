Caso Loan: Burlando contra Valdés y pedido de Justicia en Corrientes

Fernando Burlando eleva denuncia contra Corrientes

Dentro de un contexto complejo, donde día a día hay versiones cruzadas, Burlando aseguró que el próximo lunes presentarán con su equipo la denuncia en Comodoro Py contra Corrientes por la desaparición del pequeño hace más de un mes.

"Esto no va a quedar así. El lunes estará la denuncia. Esta investigación la tiene que tener alguien con espalda, convicción y energía, Además, no debe tener compromisos con nadie", apuntó.

image.png Burlando estuvo en la marcha.

Según lo señalado por el propio defensor, se acusará a la provincia por el delito de encubrimiento y agravado al sostener que dentro de la causa hay involucrados senadores, gobernadores y funcionarios policiales.

"Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada. ¿Dónde quieren que denuncie esto si no reacciona la Justicia? Cuando se habla de Valdés y de funcionarios, la Justicia no reacciona, ¿o no lo ven?", había señalado días atrás Burlando al criticar el proceder de la Justicia con respecto al poder político correntino.

En diálogo con TN, lamentó: "¿Se puede ser tan porquería de manipular pruebas y hablar insensiblemente como la han hecho? Son miserables. Esto no debe quedar solo en un comentario, es digno de investigarse. Estamos diciendo que la persona que inventa que hubo un accidente fue acompañada por un senador".

Declaran Méndez y Maciel

Este viernes, los policías, Francisco Méndez y Walter Maciel, declararán ante la Justicia. El primero mencionado fue el último detenido y se convirtió en el octavo arrestado que tiene la causa. Con 58 años fue identificado como una especie de "informante" del comisario, quien también está imputado por "sustracción" y "ocultamiento" de Loan.

Laudelina expresó que Méndez fue partícipe de la maniobra del botín que fue plantado en un pantano ubicado a más de un kilómetro del naranjal y que fue encontrado al día siguiente de que el menor se pierda.

A continuación, precisó que "Méndez era amigo del comisario", por ende, dijo que "él le avisó que encontró esa huella".

Principales acusados

Por su parte, ayer hicieron lo propio, la exfuncionaria de 9 de Julio, Victoria Caillava, y su esposo, el exmarino, Carlos Pérez. Ambos son los principales acusados ya que el rastro odorífero de Loan fue identificado por canes en auto del matrimonio. Este jueves declararon durante 8 horas, pese a que, una vez más, se mostraron inocentes sin brindar más indicios.

En la indagatoria fueron consultados por su relación con los policías detenidos y por los movimientos después del almuerzo familiar. La hipótesis que sobrevoló las preguntas que les hicieron recae en la idea de que alguien les entregó al chico, pero ellos lo devolvieron.

Habló Valdés

Pese a las dichos que lo vinculan con el encubrimiento, el gobernador correntino volvió a salir frente a las cámaras para desligarse de las acusaciones.

En primer lugar, remarcó que "Lo único importante es saber qué pasó con Loan". Con carácter de justiciero desafió a que "confíen en el Gobierno porque no tenemos absolutamente nada que ver como pretenden hacer ver algunos caranchos políticos". Y ponderó: "Sabemos quiénes son".

"Acusan al gobierno provincial como si fuera que estuvimos sentados en esa mesa con Loan", agregó.

