Caso Loan: Laudelina incriminó a un senador de Corrientes y a su ex abogado

"El día que fuimos a declarar a Goya subimos a una camioneta que en un momento del camino paró y nos cambiaron a otra. Ahí se subió como acompañante Diego Pellegrini", fue lo que contó Macarena, quien agregó que es un senador de Corrientes. "Manejaba Codazzi y del lado del acompañante Pellegrini. Él gira y nos habla de lo que tenía que decir mi mamá y también de la casa que nos iba a dar si decíamos lo que nos dijeron", denunció.

Además, la declaración del senador provincial había sido solicitada la semana pasada por Gustavo Vera, el titular de la Fundación La Alameda (ONG que combate la trata de personas), quien presentó una denuncia en la que pidió que se investigue una red de encubrimiento, en la que ubicó como actores principales al senador provincial Diego Pellegrini y al abogado José Fernández Codazzi.

image.png Carlo Pérz y María Victoria Caillava.

La declaración de Laudelina sobre la desaparición de Loan

La declaración de Laudelina Peña ante la Justicia Federal de Corrientes duró más de cuatro horas y consta de 67 páginas. A continuación se muestra un extracto de la misma, conseguido por el medio Infobae, en que la mujer desmiente su versión anterior, donde culpó a María Victoria Caillava y su esposo Carlos Pérez de haber chocado a Loan, provocándole la muerte.

“Perdon por mentir en la primer declaración, no fue mi intención, fue del abogado Codazzi. Yo no tuve nada que ver con el accidente, fue tema del abogado que vino a mi casa. Nos amenazó a mí y a mi hija, fue el 27 a la mañana. El 28 a la mañana aparece de vuelta, diciendo que las dos debíamos ir a declarar. Volvió ese mismo día a la tarde, nos hizo un video donde nos enseñó como tenía que hacer la declaración, sino igual íbamos a quedar presas, después nos levantó en el coche que andaba con otro hombre barbudo, nos llevó a las dos que teníamos que declarar, en el camino nos dijo que nos llevaba a Corrientes”, dijo.

Laudelina continuó: “Después cambió de auto, nos subió a la camioneta. En Corrientes se subió otro hombre gordo, que él iba a arreglar todo y nos prometió una casa, moto y hasta auto. Nos llevó a un alojamiento, custodiados con un personal de civil que dijo era policía y nos dejó ahí hasta las 2 de la mañana, de ahí nos llevó al Juzgado a declarar acompañado por los otros dos. Tenía que declarar lo que nos enseñó, yo tenía miedo por mi hija. De ahí declaré, nos llevaron al alojamiento, nos dieron cena, nos tuvieron ahí”, siguió.

"Todo eso que declaré de la señora Victoria y de la zapatilla fue mentira, enseñado por el abogado. El miedo que yo tengo es contra el abogado y contra los políticos, porque no sé qué va a pasar de ahora en adelante”, siguió. La amenaza que recibió “era del abogado y el otro que estaban en la camioneta, por algo que salió mal de mi teléfono y el de mi hija”.

Luego, complicó a su marido cuando le consultaron por quién podría haberse llevado a Loan: “Para mí lo llevaron, no sé quién, pudo haber sido Ramírez, Benítez o Millapi, eran las tres personas mayores con las que estaba(...) Yo me fui hasta el alambrado, por eso estoy segura que estaba con ellos”, continuó Laudelina.

image.png El abogado José Pérez Codazzi y el gobernador Gustavo Valdés.

Al ser preguntada por cuándo vio a Loan por última vez, contestó. “Cuando él pasó la tranquera con los otros chicos. No vi que le chocó la camioneta. Pero la camioneta pudo haberle levantado, si alguien lo llevó y lo entregó. Pudo haber sido Ramírez, o Méndez, o cualquiera”.

En otro momento, Laudelina contó algo que puede ser clave (si es verdad): ”A la noche me lleva el comisario a declarar, pero no me tomaron nada. Tipo las 1.30 suena el radio y le decían 'jefe o encontramos al nene, estaba en una tapera, está asustado, pero está bien' era una alegría, salió el comisario y nos felicitó a todos, estaban ahí Ramírez y Millapi”.

Ahora la jueza Cristina Pozzer Penzo le tomará declaración este miércoles (17/7) a Bernardino Antonio Benítez, el esposo de Laudelina, y a Daniel “Fierrito” Ramírez, quienes están detenidos en la Unidad Penal 7 de Resistencia, Chaco.

