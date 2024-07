Guillermo Francos: El 'no hay plata' para los mercados y la 'operadora' CFK

Reforma laboral y la CGT

Sobre la intención del Gobierno de avanzar en la reforma laboral y la resistencia de los sindicatos, Francos contó: “Tuve muchas charlas con la CGT, con sindicalistas y una sola acá con la CGT. El último encuentro fue con el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Él me contó que fue una muy buena reunión, que tienen una clara comprensión del tema. Los sindicalistas tienen claro que no pueden quedarse con la mitad del mercado laboral, tienen que incorporar a todos los trabajadores informales de alguna manera. Con lo cual saben que tienen que facilitar tanto el contrato como todo lo que hace a la relación laboral de manera de no seguir perdiendo trabajadores regulares”.

Y sobre un acuerdo con la CGT, fue cauto: “Vamos a ver, todavía no conversé sobre la reglamentación de las leyes. Pero si se logra algún acuerdo con la CGT se puede incorporar en la reglamentación del capítulo. Ellos también reclaman por el tema del Impuesto a las Ganancias porque impactará en los ingresos de los trabajadores. Bueno, la ley prevé una actualización de las escalas, que se va a hacer en septiembre”.

Consultado sobre si tiene un compromiso con la CGT, Francos respondió con una afirmación financiera sobre la intervención del Gobierno en el mercado: “Mi único compromiso es tratar de buscar las formas que sean factibles, todos tienen que entender que el Gobierno tiene un objetivo absolutamente claro, transparente y terminante que es: “Señores, yo no voy a emitir, solamente voy a emitir para comprar dólares” o sea, no voy a agrandar la base monetaria. Entonces, lo que digo es que, si se tiene esto claro, sea del sector que sea, empresario o sindical, se sabe que el Gobierno no va a tirar más plata al mercado, hay que arreglarse con lo que hay, entonces se tiene que distribuir lo que hay; bueno, esa es la magia que se tiene que hacer.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Falla de Microsoft paraliza al mundo: Aerolíneas, bancos, hospitales y medios afectados

Conciliación obligatoria: Cordero frenó a Atilra, que iba a paralizar la industria láctea

"A esta economía le falta recuperar la actividad, el poder adquisitivo y la generación de empleo"

La sequía amenaza en Santa Fe y los incendios forestales pican en punta