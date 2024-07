Caso Loan: Marcha grande y Laudelina Peña puede hundir a Gustavo Valdés

Méndez es una de las personas mencionadas por Laudelina Peña en su declaración indagatoria ante la Justicia Federal durante la cual dijo que a Loan "cree que se lo llevaron" señalando como sospechosos a su propia pareja Antonio Benítez y a la pareja de Mónica Millapi y Daniel Ramírez.

La tía de Loan también involucró al policía retirado Francisco Amado Méndez (58), identificado como un "informante" del comisario Walter Maciel, imputado en una causa por sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años.

Laudelina señaló a Méndez como quien participó de la maniobra del botín izquierdo que fue plantado en un barrial al borde de una laguna distante a más de 1 kilómetro del monte de la planta de naranjas.

Ese botín, que Laudelina dijo le había regalado a Loan, fue "encontrado" el 14/06, 11 día después de la desaparición.

El policía retirado fue detenido por detectives de la Superintendencia de Investigaciones Federales de Policía Federal Argentina, sospechado de ser quién se llevó a Loan del paraje Algarrobal.

El detenido fue trasladado a la comisaría Primera de Goya, donde quedó alojado.

mendez.jpg Francisco Amado Méndez.

Méndez dixit:

Mendez ya había declarado en la causa, y la parte considerada por la Justicia Federal como más destacada de su relato, es la siguiente:

“Se me da por cruzar por el monte, y me encuentro con un barro. Y le digo ‘uh está picada, no sé si algo me tenga que decir’, y me encuentro con el rastro de la criatura [por Loan]. Seguí las huellas, hasta que el medio del barro se veían las dos patas sin zapatillas. Y entonces pensé, la zapatilla habrá quedado en el barro. No tenía el teléfono de nadie para llamar. Tenía un teléfono de la guardia de la comisaría. Encontré ese teléfono porque yo lo había agendado. El llamado fue a las dos de la tarde, aproximadamente. Me atienden y yo digo ‘dame con tu jefe’, y me dice ‘yo soy el jefe, soy el comisario Maciel’. Me pregunta qué había pasado. Le dije que había encontrado algo que podía ser interesante, le digo que encontré huellas y yo ya preservé el lugar. Yo trabajé años en la policía, sabía lo que tenía que hacer. Me preguntó si estaba seguro y me dijo que no llamara nadie, que él iba a venir. Corté, y en dos minutos, tres exagerando, me salen cuatro mujeres del monte. Eran Laudelina, su hija Macarena, otra señora de apellido Duarte y una señora más, pero no le puse atención. Salen del monte gritando, y me dice ‘dónde está la zapatilla de Loan’. Me dice ‘me llamaron y me dijeron que vos encontraste la zapatilla’. A los 15 minutos más o menos me aparece de otro lado, de otro monte, el abuelo, el suegro de Laudelina, le dicen Capi Benítez. ´En el barro entró la patita izquierda descalza y la patita derecha con zapatilla, bien marcada. Y después los dos sin zapatilla. Yo encontré el rastro, no toqué nada, llamé al comisario y me dijo ‘ya me voy, ya me voy’. Yo la zapatilla ni enterado que estaba ahí”.

Excelente análisis del diario La República, de Corrientes:

Laudelina dijo primero que ella encontró el botín, el comisario Maciel le dijo a los vecinos que él la encontró, Macarena alguna vez dijo que ella la encontró clavando un palo en el barro, Mendez, reconoce haber llegado primero al lugar y dice no haber visto la zapatilla, pero si las huellas. ¿Quién planto la zapatilla en el barro?. Una vez mas ¿quién miente y por qué, si todos dicen ser inocentes y quieren encontrar a Loan?

Embed ⚠️ CASO LOAN | QUIÉN ES EL NUEVO SOSPECHOSO



Se apoda el "Barbudo" y sería alguien cercano al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.



Sería quien trasladó a Laudelina Peña.



️ @facupastor

Seguí en #ElNoticieroDeA24

https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/PgxoZOgJeS — A24.com (@A24COM) July 18, 2024

Pellegrini

Urgente24 ya informó que la Justicia Federal de Corrientes citó a declarar al senador provincial Diego Pellegrini, muy cercano al gobernador Gustavo Valdés.

La decisión la tomó la jueza Cristina Pozzer Penzo, del Juzgado Federal de 1ra. Instancia de Goya, en una nota dirigida al titular del Senado de Corrientes, Pedro Braillard Poccard, para que notifique de manera "urgente" a Pellegrini sobre la citación, en principio como testigo.

La citación a Pellegrini ocurrió después de que la jueza tomara declaración indagatoria a Laudelina Peña, la tía de Loan presa en Ezeiza después de haber inventado la hipótesis del accidente (una camioneta habría embestido al niño).

La tía de Loan fue llevada a declarar por su entonces abogado José Fernández Codazzi y el propio Pellegrini, quien habría aportado su vehículo para el viaje.

La hija de Laudelina, Macarena, confirmó que Fernández Codazzi y Pellegrini fueron quienes la presionaron para instalar esa falsa versión, bajo la aparente promesa de una casa y un auto. El abogado, además, le habría advertido que iría presa si no declaraba que fue un accidente.

Según Macarena, el abogado Codazzi, grabó a su madre mientras practicaba el relato del accidente que luego fue desmentido. “Después que mi mamá fue llevada a Ezeiza, Codazzi desapareció”.

En otra entrevista, ella también explicó que a mitad del viaje entre 9 de Julio y la capital provincial, donde su madre planteó la hipótesis del accidente, fueron cambiadas de auto y se sumó un senador provincial.

“Lo puedo reconocer por fotos. Lo tengo que ver cara a cara. Pero para mí es un senador de Corrientes. Por las fotos se parece a Diego Pellegrini”, aseguró Macarena.

La sangre

La Justicia federal informó que las muestras de sangre halladas en el vehículo del matrimonio Carlos Pérez y María Victoria Caillava no corresponden a Loan sino que pertenecen a otro varón.

María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez declaran de manera virtual ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo. La audiencia será virtual para evitar el traslado hasta Goya, siguiendo una solicitud del abogado defensor Ernesto González.

La exfuncionaria y el exmarino están bajo investigación por "captación de personas con fines de explotación", según consta en el expediente.

Hasta el momento, además de la pareja, han sido imputadas las siguientes personas: Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel «Fierrito» Ramírez, Walter Maciel, Laudelina Peña y Francisco Méndez.

Embed Caso Loan



➡️El perro empezó a tener fiebre después de haber estado en Corrientes



➡️Los veterinarios no pudieron mejorar su estado de salud pic.twitter.com/5Pnv8Hsklj — Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) July 17, 2024

La tortura

Antonio Benítez, tío de Loan Danilo Peña, dijo en su declaración que fue torturado en la comisaría de 9 de Julio y que lo amenazaron para que culpara a Macarena Peña, hija de Laudelina Peña e hijastra suya.

"La oficial de Santa Lucia, Macarena Delgado, me dijo que las personas que me pegaron eran de Corrientes. También me dijeron que culpe a Macarena o a Mónica", señaló Benítez en su declaración.

También reveló cuál fue su respuesta ante tal amenaza: "Yo le decía '¿Como voy a culparlas, si yo no las vi?'. Estuve sin comer. Estuve esposado en una esquina, recién domingo al mediodía nos pusieron en el calabozo de 9 de Julio, al fondo de la comisaría".

También relató: "El día domingo me había desmayado, cuando me desperté me había dado agua Noguera, y después me llevaron al hospital. El lunes viene la doctora, me revisó y vio que estaba bien. El martes nos trasladaron a Goya".

Narcos y un ejemplo

¿Qué pasa gobernador Gustavo Valdés? El siguiente recorte es del diario El Litoral:

"Las Fuerzas de Seguridad, con autorización del Municipio local, colocaron en un predio contiguo a una Escuela Técnica de la localidad de Ita Ibaté, la avioneta narco que fue abandonada el martes pasado sobre la Ruta Nacional 12 kilómetro 1131.

Ante tal situación las autoridades educativas y los vecinos se encuentran preocupados debido a que no existe custodia del vehículo.

Las fotos y videos que circulan en redes sociales, junto a comentarios de alumnos y tutores expresan mucha indignación, muestran que la avioneta narco ahora forma parte del paisaje en un predio educativo.

El pasado martes 16 de julio, la avioneta de marca Cessna, de origen boliviano, fue encontrada abandonada en plena ruta 12 con rastros de cocaína."

avioneta.webp Avioneta narco con rastros de cocaína 'abandonada' junto a una escuela pública.

