Caso Loan: Lorena Maciel y José Codazzi se sacaron chispas en TN

image.png Codazzi fue citado a declarar, tras ser acusado de sobornar a Laudelina Peña para que declarara.

Y agregó: "Cada afirmación que vos lanzás al aire, yo tengo una familia atrás, y hay personas y clientes que muchas veces se confunden, y por ahí malinterpretan y creen una falsedad absoluta de lo que estás diciendo. Yo jamás le di dinero a nadie, no hagas afirmaciones totalmente incorrectas".

"Ahora (Laudelina) lo contradice a usted, dice que usted le pagó, que usted la coaccionó, no sabemos por qué usted entra a la causa. Por la ventana, ¿por qué entra usted a la causa?", retrucó Maciel.

¿Por qué decís ventana? Para nada entré por la ventana, no entiendo tu término porque yo estrictamente soy un abogado penalista y yo no entro por la ventana de nadie, yo entro por la puerta grande. Así que, por favor, te voy a pedir que no hagas esos comentarios fueras de lugar ¿Por qué decís ventana? Para nada entré por la ventana, no entiendo tu término porque yo estrictamente soy un abogado penalista y yo no entro por la ventana de nadie, yo entro por la puerta grande. Así que, por favor, te voy a pedir que no hagas esos comentarios fueras de lugar

"Le pido que no me tutee porque yo no lo estoy tuteando", se limitó a responder la periodista, antes de que su compañero Guillermo Lobo se involucrara en la nota ante el clima tensó que se había generado.

Dos meses sin Loan: Un tiro con una escopeta como nueva hipótesis

Todo mal hecho. Esa es la frase que encaja a la perfección en el caso Loan, el nene de 5 años que desapareció hace dos meses en la provincia de Corrientes y del que a pesar de todas las investigaciones, hipótesis, testimonios y demás, no hay ningún rastro del chico.

Sin embargo, en las últimas horas se sumó una nueva hipótesis: a Loan le dispararon accidentalmente con una escopeta.

La nueva línea de investigación surgió tras las entrevistas en cámara Gesell a los seis chicos que estuvieron con Loan durante el almuerzo aquel 13 de junio y la nueva declaración de Catalina, la abuela del niño.

image.png Loan desapareció hace 2 meses. No hay rastros de él.

Según consignó el diario Clarín, la hipótesis que maneja la Justicia por estas horas indica que el menor pudo haber sido víctima de un disparo involuntario con una escopeta, lo que cambiaría el curso de la investigación.

De todos modos, la versión del accidente por un disparo de una escopeta presenta dos contras: en los allanamientos no se encontró el arma que nombran en las declaraciones y tampoco se detectaron rastros de sangre en el lugar.

Los datos que refuerzan esta hipótesis tienen que ver con la declaración del chico de 6 años primo de Loan y también de la abuela Catalina.

Por un lado, la anciana declaró por primera vez en la causa y reveló que el fin de semana anterior a la desaparición de su nieto, Daniel Fierrito Ramírez había ido a almorzar y cazar carpinchos junto a Antonio Benítez, el esposo de Laudelina Peña. El otro testimonio es el del menor de edad, que través de juegos y dibujos, el nene aseguró que escuchó un "pum" cuando volvían de la zona de la trapera y declaró que "el nene murió".

Además de esas declaraciones, la Justicia asegura que hay varios testimonios afirman haber escuchado el mismo ruido.

--------

Más contenido en Urgente24:

Tractorazo frente a Casa Rosada: "Que Javier Milei nos atienda"

Exasesor de Milei: "La recuperación se suavizó por el impacto de las tarifas en los salarios"

Los precios de la indumentaria que Boca estrenará ante Cruzeiro