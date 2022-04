En el albertismo, en tanto, piden que Guzmán se ponga al frente de la pelea contra la inflación. El ministro quedó muy atado a la negociación de la deuda y al cumplimiento de las metas que fijó el FMI y no se lo ve con acciones concretas que atienda la cuestión de los precios.

"No puede (Guzmán) quedarse de brazos cruzados a la espera del índice de inflación. El ministro tiene que salir a decir ‘Vamos a tener este problema’ y dar un horizonte. No se puede ser mudo en el marco de la política, sabemos desde hace un mes que el miércoles va a ser un día difícil”, reclamó Agustín Rossi, exministro que ahora forma parte de la mesa política ampliada del Presidente.

No obstante, el exministro de Defensa reivindicó a Guzmán com "un activo para el Gobierno". "No sé si existe en la Argentina otro economista que hubiese llevado la negociación con el FMI como la llevó adelante Martín”, destacó.

