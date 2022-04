Dólar blue a $195, un piso para varios analistas

Dólares

El dólar solidario volvió a subir por segunda vez en el día y se ubica en $193,88, casi lo mismo que el dólar blue ($195)

De acuerdo con Rava Bursátil:

El dólar MEP (o bolsa) se encuentra en un precio de $190 ,64.

(o bolsa) se encuentra en un precio de El MEP GD30 cierra a $191,26.

cierra a El Contado con Liqui -CCL- cierra a $190,51.

-CCL- cierra a El CCL GD30 logra un precio de $ 190,51.

logra un precio de $ El CCL CEDEAR, cierra a $190,77.

Riesgo País, Inflación y ¿dolarizar?

Mientras tanto, de acuerdo con Rava Bursátil, Riesgo País se sitúa en los 1.733 puntos básicos.

Sobre la crisis inflacionaria que vive el país, el exministro de economía, Domingo Cavallo, anticipó que la dolarización o la convertibilidad parecieran ser las únicas alternativas posibles:

Este gobierno no tiene un plan anti inflacionario, esto significa que no sabe o no quiere luchar contra la inflación, incluso el acuerdo con el FMI yo creo que Martín Guzmán el único objetivo que se propuso fue evitar una hiperinflación

opinó en la entrevista:

El próximo Gobierno, si tenemos suerte e inteligencia al votar, puede estar determinado a eliminar la inflación, porque hay que eliminarla de cuajo y para eso se necesita una reforma integral que incluya una monetaria. Se necesita que la economía sea abierta

argumenta que:

Se ha destruido tanto el valor de la moneda nacional que puede llegar a ocurrir que tampoco sea factible una convertibilidad y se deba ir lisa y llanamente a una dolarización. Depende el contexto

Por otro lado, tal como informó Urgente24, Una encuesta revela que es un Javier Milei lo que los argentinos quieren

En la medición de políticos, la encuesta dio a Javier Milei como el referente con mayor imagen positiva, alcanzando el 42,4%, seguido por Patricio Bullrich con el 42%, aunque la ex ministra también tiene números negativos del 46,3%

BCRA

En tanto, la entidad monetaria finaliza la jornada con compras por US$ 7 millones en el MULC. De esta forma, el BCRA continúa con su postura compradora y en el mes acumula un saldo positivo de US$ 43 millones. El inicio del año viene muy flojo para el BCRA con compras por apenas US$ 2 millones versus US$ 2.903 millones en igual periodo del 2021.

