REM del BCRA, Crawling peg y ¿fin de Martín Guzmán?

El BCRA se esta perdiendo la temporada de compras

El Banco Central dio un marcado giro en su estrategia cambiaria acelerando fuerte el crawling peg, lo que permitió un deslizamiento de la divisa de 86 centavos durante la semana. Si bien, la autoridad monetaria mantiene su postura compradora en el MULC, el margen de maniobra es cada vez más limitado. El BCRA cerró con un saldo neto positivo en cuatro de las cinco ruedas de abril, pero a un ritmo promedio diario de apenas US$ 7 millones. Luego de hacerse con US$ 25 millones el miércoles, el BCRA cerró ayer con sólo US$ 1 millón a su favor dejando el saldo mensual en US$ 36 millones. El acumulado en las primeras ruedas del mes supera el rojo de -US$46 millones de febrero en igual periodo, pero se ubica muy por debajo de los US$ 454 millones comprados en las primeras ruedas de marzo. Incluso se encuentra por detrás de los US$ 105 millones acumulados a principios de enero a pesar de la menor estacionalidad del agro. El inicio del año viene muy flojo para el BCRA con compras por apenas US$ 2 millones versus US$ 2.903 millones en igual periodo del 2021.