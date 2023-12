Santa Fe ya cuenta con nuevo Código Procesal Penal Juvenil

Posteriormente, señaló que, si bien no se puede modificar la edad de imputabilidad porque es ley nacional "lo que podemos regular las provincias es el procedimiento para cuando un menor comete un delito" a lo que sumó: "hoy hay una Justicia de menores que no funciona. Hay mucha impunidad y por eso proponemos un sistema nuevo".

Para finalizar, Enrico explicó que el nuevo código "pone las investigaciones en cabeza de los fiscales. Además, se le dará una gran participación en el proceso a las víctimas para que sea tenida en cuenta por la justicia".

Con respecto a los menores inimputables, amplió: "establecimos un tratamiento para esos casos". "No puede ser que no pase nada. Tienen que tener tratamiento porque crecen los delitos cometidos por menores no punibles", cerró.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flisandroenrico%2Fstatus%2F1730453718997283182&partner=&hide_thread=false INFORMACIÓN IMPORTANTE



En mi última sesión como Senador se aprobó una ley por la cual trabajé muchos años... Logramos la reforma del Código Procesal Penal Juvenil! pic.twitter.com/JEZWuXZK5a — Lisandro Enrico. (@lisandroenrico) December 1, 2023

Controversias

La normativa que era carecida en Santa Fe, motivó a algunos espacios a votar a favor de la iniciativa aunque hubo algunas abstenciones del bloque Igualdad, Fabián Pablo Oliver y Claudia Balagué, y el rechazo de varios artículos por parte del peronismo y socialismo.

A raíz de eso, la diputada Matilde Bruera consideró como "desastre" ya que "reúne lo peor de todas las propuestas similares que se habían presentado en el Parlamento a lo largo de los últimos años".

En comunicación con el medio radial rosarino "Sí 98.9", la legisladora manifestó: "Santa Fe no tenía código procesal penal juvenil, pero yo voté en contra porque esto, en realidad, agrava la deuda de la provincia, es un retraso en materia de DDHH por varias razones".

"Es un desastre, eligieron lo peor de todo lo que se ha presentado e hicieron esto", criticó Bruera y concluyó: "Van a ser duros con los niños, van a violar los DDHH, pero no se van a meter en los nichos de corrupción que son los que generan los delitos graves. La mano dura nunca pudo abordar, en la historia, los problemas de seguridad. Un ejemplo de esto es el narcotráfico".

30-11-23 - Sesión Ordinaria Nº12 - Período 141

