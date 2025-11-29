La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aterrizará en Mar del Plata el domingo (39/11) donde presidirá un Congreso de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, que buscará reunir a referentes libertarios en el Hotel Provincial.
PATITOS EN FILA
La jefa Karina llegará a Mar del Plata para ordenar la tropa
Karina Milei presidirá el domingo (30/11) un acto en Mar del Plata para discutir la dinámica partidaria y la coyuntura política.
De acuerdo con lo que pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, la menor de los Milei estará acompañada por su principal operador bonaerense, Sebastián Pareja, para brindar ordenar la interna libertaria.
Aunque el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, ingresó a la Legislatura dentro de las listas bonaerenses de LLA, no participará del congreso por tratarse de una actividad estrictamente partidaria.
La tregua (interna)
El cónclave ocurrirá en medio de señales de distensión entre los dos principales espacios en disputa dentro de LLA bonaerense: el sector conducido por Pareja y Las Fuerzas del Cielo, alineadas con el asesor presidencial Santiago Caputo.
Según indicaron fuentes a NA, ambos grupos se muestran dispuestos a avanzar en un esquema de unidad en la provincia, con un objetivo común: disputar con mayor cohesión frente al gobernador Axel Kicillof.
“Hace falta reordenar la situación, seguir alineados. No vamos a buscar venganza ni vamos a dejar a nadie afuera”, aseguran desde el núcleo cercano al armador, (Pareja) que trabaja en el diseño de la futura estructura legislativa y en el rol que asumirán los referentes de Las Fuerzas del Cielo.
En PBA los roles legislativos que más roces despiertan son, la vicepresidencia de la Legislatura y la jefatura del bloque
Más noticias en Urgente24
Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos
River se le plantó a la AFA y dejó en offside a Chiqui Tapia
Próximos al despegue: Los F-16 de Argentina parten desde Dinamarca atados a la agenda de Milei
Telefe ya empezó con las malas decisiones: Las conductoras que fichó y la gente detesta
Yanina Latorre reveló cuánto gasta por mes y generó un tsunami de indignación