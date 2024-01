¿“Modelo autoritario” de Javier Milei?

El presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, le pidió al Gobierno “bajar un cambio" y “ apostar por el diálogo”. En esa línea, aseguró que la gente “votó por más diálogo, salir de la confrontación. Eso también fue votado, no votamos un modelo autoritario. Ha tenido la Argentina una dinámica tremenda en estos 40 días”.

En cuanto a la Ley Ómnibus, Pichetto adelantó que su bloque no votará el aumento de las retenciones: “Como está redactado, no. Con el aumento del gravamen a la industria que es el principal agregador de riqueza que tiene la economía argentina, no”.

Luego, volvió a referirse al ministro de Economía, Luis Caputo, que no fue al Congreso a explicar las normas económicas de la Ley de Bases: “Si no explicás, corrés el riesgo de que la sociedad no entienda. Y es el ministro de Economía el que tiene que dar explicaciones, fundamentalmente al Congreso cuando le estaba pidiendo una emergencia amplia”.

Por otro lado, volvió a rechazar haber tenido reuniones con Sturzenegger para modificar el dictamen de comisión de la Ley Ómnibus: “Los ajustes hay que hacerlos en el recinto. Quiero aclararlo por última vez, no estuve nunca con Sturzenneger, nunca dialogué con él. Sería importante que el presidente lo designe en algún cargo público para que no esté así saliendo en fotos sin ningún cargo”.

Y propuso: “Hay otros temas también para recaudar en Argentina. Hay un tema muy simbólico, se eliminan todos los regimenes promocionales, todos, menos el de Tierra del Fuego. Yo no tengo ningún problema con ningún empresario, pero no pagan IVA, no pagan Ganancias, no pagan ningún impuesto. El ministro pone retenciones, ajusta con jubilados… bueno”.

Otros contenidos de Urgente24:

Intento de Javier Milei de recuperar iniciativa con despido de Ferraro

Echaron al ministro de infraestructura Guillermo Ferraro

Guillermo Ferraro fuera del gabinete de Javier Milei

'Ley ómnibus': Más reuniones, pero dialoguistas ratifican disidencias