'Ley ómnibus': Más reuniones, pero dialoguistas ratifican disidencias

"No estamos dispuestos a acompañar aquellas medidas que consideramos perjudican a los jubilados, que necesitan ya mismo una recomposición mensual para no perder frente a la inflación, ni las que dañan a los sectores de la producción, que no soportan más aumentos de impuestos, sino por el contrario precisan incentivos para desarrollarse y generar empleo genuino. Y vamos a defender a la cultura y a cuidar nuestros recursos naturales", dice el texto.

Y agrega: "Tampoco apoyaremos una privatización generalizada y discrecional de empresas del Estado, porque no todas son lo mismo ni funcionan de la misma manera. Y de ningún modo vamos a convalidar que se perjudique a las provincias y a sus economías con reformas a la pesca, o a los biocombustibles, para sostener al Estado nacional con el esfuerzo del interior del país".

En cambio, mostraron coincidencias respecto de la promoción del empleo de calidad y la modernización del Estado. Además están dispuestos a otorgarle a Javier Milei "la misma emergencia que tuvieron otros Gobierno".

Hacemos Coalición Federal, uno de los firmantes del comunicado, sin embargo no tiene a toda su tropa ordenada: mientras que 4 diputados firmaron en disidencia el dictamen oficialista, otros 5 produjeron despachos alternativos. La Coalición Cívica hizo el suyo, mientras que el socialismo y Margarita Stolbizer hicieron otro.

En tanto que el diputado cordobesista e integrante de la misma bancada Carlos Gutiérrez denunció que los acuerdos que se habían alcanzado en materia de biocombustibles fueron modificados.

Radicales

El bloque de la UCR también se partió, aunque los 8 diputados que no acompañaron el dictamen de mayoría evitaron pronunciarse en un alternativo.

Según lanación.com, en el despacho de Menem los radicales y el vicejefe de Gabinete repasaron las 170 disidencias respecto de la 'Ley ómnibus' y de las que reclaman su tratamiento en el recinto.

Según trascendió, esperan una respuesta del Ejecutivo para el viernes o el sábado, a más tardar. “La idea es ordenar la sesión en labor parlamentaria el lunes”, deslizaron a ese medio desde la UCR, ya escépticos por los tiempos que asume el oficialismo. El objetivo es que el miembro informante de la sesión, antes de comenzar la votación, mencione las disidencias planteadas en el plenario y proponga tratar un texto ya modificado.

PRO

Respecto del PRO, en tanto, clarín.com señala que desde la bancada que comanda Cristian Ritondo anticiparon las dificultades para aprobar el tramo fiscal del proyecto. "No sé cómo se va a destrabar esto. No hay votos para la reforma jubilatoria, ni tampoco para las retenciones. Hay mucho quilombo y por más que nosotros acompañemos son 85 votos, esto es un problema", cita de un legislador macrista.

Otro diputado más cercano a Mauricio Macri avisó que tal como están dadas las negociaciones, "la ley va a ser destruida en el recinto", por lo que aconsejó al Gobierno tener flexibilidad y buscar acuerdos en los días que quedan hasta el martes porque si bien tienen los votos para el quórum es difícil que se pueda avanzar en los temas clave que necesita la administración de los libertarios.

"A 25 votos"

"El martes hay muchos artículos que tal como están redactados no van a salir. El Gobierno debe saber que tiene una base negativa de casi 100 votos, que pertenecen al kirchnerismo, sumados los de la izquierda llegan a 104. Tampoco van a pensar que los tres tucumanos que se fueron de Unión por la Patria le van a votar todos los artículos. Están a 25 votos de perder la ley", dijo, según ese mismo medio, un importante diputado de la oposición dialoguista.

