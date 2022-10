PASO: Se desinfla la posibilidad de eliminarlas

En tanto, el diputado Leandro Santoro planteó su defensa al sistema vigente. De hecho, se especula con que Santoro recibió el pedido del propio Alberto Fernández para que exponga esa posición, dado que habría cierta esperanza del Presidente en competir en la interna con miras a una reelección, improbable si se tiene en cuenta la actualidad del jefe de Estado. Lo mismo habría ocurrido con legisladores del Movimiento Evita, más allá de que en esta organización social necesitan las PASO para disputar internas en distintos distrito. El caso emblemático es el de La Matanza, donde el Evita impulsa a la esposa de uno de sus líderes, Emilio Pérsico, como precadidata a intendente.

Desde la CGT también se habrían mostrado reticentes a que el sistema electoral sea modificado. Esto habría sido expuesto al Presidente en la reunión que se celebró la semana pasa en Olivos. Los sindicalistas son uno de los pocos sostenes políticos que le quedan a Fernández.

Tampoco acompañarían una derogación expresiones minoritarias del FdT como los diputados que representan a la Corriente Clasista y Combativa, de Juan Carlos Alderete, o Barrios de Pie, referenciado en Daniel Menéndez, quien tiene un despacho en el Gobierno.

Esa sangría de votos haría inviable cualquier intentona para derogar las PASO, más allá de que se insinuó el acompañamiento de los legisladores que responden al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y se especula con eventual voto a favor del libertario Javier Milei.

En Juntos por el Cambio, por su parte, observan que cualquier impulso a la eliminación de las PASO sólo tiene como objetivo desarticular al principal espacio opositor, que es el que mejor ha aprovechado esa herramienta. Por eso, en el conjunto advierten que si se insiste en avanzar con la reforma electoral, no acompañarán el proyecto de presupuesto. Sin el aval opositor, el oficialismo no tendrá la ley de leyes, porque no le alcanzan sus propios votos para sancionarlo. Sergio Massa no querría arriesgarse a que el Gobierno se quede sin presupuesto por 2do año consecutivo, eso sin mencionar que este texto se enmarca en el acuerdo con el FMI.

