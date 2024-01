El pliego de condiciones de Hacemos Coalición Federal sería compartido a grandes rasgos por la UCR y el PRO. El lunes hubo un primer encuentro en el despacho del presidente de la Cámara en el que el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, ofició de representante del Ejecutivo. Allí se debatió sobre la delegación de facultades. En este martes las conversaciones girarían en torno al paquete económico incluido en el proyecto.

De conseguir el dictamen de aquí al viernes, la propuesta de La Libertad Avanza será el de convocar a sesión el sábado.

Menem anticipó esta posibilidad. "No hay plata y no hay tiempo así que la idea es acelerar el trámite para dictaminar lo antes posible. Tenemos que darle al Presidente la ley que necesita. Si se tiene que trabajar sábado y domingo, no hay problema. Es enero y están todos los legisladores acá. Ese no es un dato menor", dijo en declaraciones a radio Mitre.

Sin embargo, por el volumen de los temas a tratar estaba en duda que los bloques opositores impriman a la discusión la velocidad que el Gobierno demanda.

A pesar de las agresiones de Milei, que se reiteraron el fin de semana caldeando los ánimos opositores, los bloques dialoguistas insisten en que quieren que el Presidente tenga su ley de emergencia, pero no a cualquier costo. Para acercar posiciones es que se abrió la instancia de diálogo.

