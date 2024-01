Un libertario comunista suelto en Davos, y hay condena a Javier Milei

"Licenciatura y Doctorado en Economía, Investigador Adjunto CONICET, Investigador Titular Instituto de Investigaciones Económicas de la UBA, dos veces Gobernador de la PBA. Y no me apañó ningún empresario", agregaba el mensaje que el Presidente respondió con furia.

"Sus diversos títulos no han ayudado a que los argentinos puedan vivir mejor, sino todo lo contrario. Es más, me parece que exageró en el cariño a la parte mala de la biblioteca, esa que no es parte de la solución sino del problema", escribió, tras endilgarle una cantidad de desaciertos...

Cierto es que detectar una cuenta falsa puede no resultar tarea sencilla para el usuario promedio de las redes sociales. Pero en este caso, el perfil trucho que se hacía pasar por Axel Kicillof no parecía complicado de chequear: "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires - fake", se lee en su descripción, como para que no haya lugar a dudas.

Las respuestas al tuit de Javier Milei se multiplicaron en un abrir y cerrar de ojos. Media hora después de publicado, tenía más de 2.000 respuestas, 3.000 retuits, 8.000 likes y había sido visto por casi 760.000 personas.

Muchos de los comentarios fueron de tinte irónico. "Es una cuenta fake de Axel, monigote. Estas más ocupado contestando cuentas fake que recomponiendo los salarios. Impresentable", planteó un tuitero.

"Agarra la pala pata de duende, todo el día boludeando en tw", escribió otro.

Pues, al menos es cierto que el presidente usa mucho las redes. Lo hizo desde el inicio. En campaña. Lo hizo para criticar al anterior gobierno por los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) también. Y lo hizo para sumarse a la casta... los políticos que "son inmorales" (según su propio definición), y que no resisten un archivo:

Embed https://twitter.com/JMilei/status/1511449665560006659?s=20

tuit.png

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIlbermu%2Fstatus%2F1737913927713837508&partner=&hide_thread=false pero Javi, una cosas es decretar por necesidad y urgencia un par de cosas, otra es que al perverso de Sturzenegger le des la posibilidad que derogue 300 leyes Argentinas. Yo entiendo que sos medio boludo, pero bueno... — il bermu (@Ilbermu) December 21, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCasimiroEnzo%2Fstatus%2F1511534668184653824&partner=&hide_thread=false La casta solo sabe DNU — Enzo Casimiro (@CasimiroEnzo) April 6, 2022

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCero0ZeroPR%2Fstatus%2F1740914311172964498&partner=&hide_thread=false Bueno, o sea, digamos, estamos virando al comunismo y no nos dimos cuenta? — GPR (@Cero0ZeroPR) December 30, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FZero53912299%2Fstatus%2F1738052889858150670&partner=&hide_thread=false El primer libertario comunista — manuSanti (@Zero53912299) December 22, 2023

" Es un sistema asesino. Se cargaron la vida de 150 millones de seres humanos", llegó a decir Javier Milei en septiembre del año pasado.

Pero, ¿según el Javier Milei candidato, el Javier Milei presidente es comunista? Sin dudas, cuando los problemas nos sobrepasan es más fácil siempre culpar al otro en lugar de analizar nuestra propias falencias. Pero surge el problema de que esta lógica no dura mucho, porque no soluciona los problemas de fondo e incluso se pueda volver en contra... Y Javier Milei no escapa a ello.

Como dijo un profesor universitario hace poco, aunque no hace faltan títulos para decirlo: El problema de escupir para arriba es que, en algún momento, lo que sube debe bajar.

