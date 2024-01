Enojo de los bloques "dialoguistas" con Milei (pero LLA dice que no pasa nada)

“Exhortamos al presidente a que se abstenga de hacer acusaciones públicas infundadas y a denunciar cualquier conocimiento que tuviera de delitos, que desconocemos y repudiamos", dijeron los legisladores e insistieron en reclamarle al mandatario "prioridades serias y claras a la hora de requerir leyes y facultades especiales, las que nunca deberían exceder los límites constitucionales ”, le reclamaron.

COMUNICADO

Instamos al Presidente Milei a que deje de confrontar con el Congreso pic.twitter.com/LSwjdiq4Sd — Hacemos Coalición Federal (@Cambio_Federal) January 15, 2024

En el comunicado, el bloque compuesto por 23 diputados manifestó sus condiciones para el acompañamiento de la iniciativa oficial, como que no se afecte la división de poderes, la gobernabilidad de las provincias ni las economías regionales, que se priorice la justa actualización de las jubilaciones, y que haya transparencia si se decide privatizar empresas públicas. Al mencionar la posibilidad de un "blanqueo", señalaron que el mismo debe contemplar "un premio serio para quien fue buen contribuyente, así como su absoluta transparencia, para evitar darle beneficios a corruptos o al crimen organizado”,

Y concluyeron: “Los cambios profundos y duraderos que requiere la Argentina se deben sostener en instituciones fuertes, marcos normativos que brinden seguridad y previsibilidad, diálogo, acuerdos y el pleno respeto a los principios de la Constitución Nacional”.

La posición de Hacemos Coalición Federal se suma a la de la UCR, que a través de de Loredo, rechazó las acusaciones de Milei. "Sobre las acusaciones generalizadas que formula volvemos a instar que proceda a denunciarlas e investigar. O conoce hechos sobre los que no denuncia, o denuncia hechos que no existen. En ambos casos el gobierno incumple los deberes de funcionario público. De continuar y no acudir a los tribunales el gobierno, seremos nosotros quienes lo haremos", tuiteó el legislador cordobés.

También rechazó que sea por falta de acuerdo con la 'Ley ómnibus' que haya subido el dólar o haya tenido aceptación limitada el BOPREAL, con el que el gobierno quiere saldar la deuda con los importadores.

Las declaraciones del presidente no van a amedrentar nuestro comportamiento, que pese a los sistemáticos agravios, nos encuentran en la posición de darle al gobierno las herramientas legales que necesite para llevar adelante su plan de gobierno sin excesos y sin dejar indefensos… — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) January 14, 2024

En tanto, desde el bloque de Unión por la Patria, que se opone lisa y llanamente al proyecto que de discute en comisiones de Diputados, denunciaron "extorsión" por parte del Presidente.

El presidente de la bancada peronista, Germán Martínez, se refirió a los comentario de Milei este lunes durante en el plenario conjunto de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales.

“Aclaro que no somos nosotros los que estamos buscando entrar en mesa de negociaciones con el oficialismo así que cada uno se tiene que hacer cargo de las cosas que están pasando”, indicó.

Las acusaciones de Milei tensaron la relación con los bloque dialoguistas, clave para aprobar la 'Ley ómnibus', pero en La Libertad Avanza no observan que la actitud presidencial pueda obturar la negociación. Cuando fue consultado en El Destape Radio sobre si los comentarios de Milei complicaban el consenso con el resto de los bloques, Oscar Zago, presidente del bloque libertario en la Cámara Baja, respondió:

"El Presidente dice sus cuestiones, nosotros trabajamos sobre hechos del Congreso de la Nación, no hay ningún tipo de complicación. El diálogo para nosostros es muy fluido, puede haber puntos de vista distintos de una persona a otra, nada más. Estamos muy cosncientes del diálogo que tenemos en el Congreso".

