En el mismo mensaje, Fernández aclaró por qué su esposa Fabiola Yáñez no participó del encuentro: “Estuve acompañado por nuestro hijo Francisco, a quien bendijo con amor. Fabiola no pudo viajar porque el sábado fue intervenida quirúrgicamente por una apendicitis. Me transmitió (el Papa) para ella sus deseos de una pronta recuperación”.