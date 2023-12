Maximiliano Pullaro y sus primeras medidas en la gestión

En base a eso, celebró la designación de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad a lo cual afirmó que "Hay una gran relación de Maxi Pullaro, Gisela Scaglia y todos nosotros".

"Fue una muy buena ministra de Seguridad en su momento, entendemos que va a llevar adelante una buena gestión, con el trabajo en conjunto de las Fuerzas Federales de Seguridad, la Justicia Federal y con nuestra Justicia Provincial, el MPA y la Policía provincial podremos llevar adelante una tarea de lucha contra el narcotráfico, brindando mayor seguridad a la población, principalmente a la ciudad de Rosario y Santa Fe", precisó al respecto.

image.png El buen vínculo entre Pullaro y Bullrich.

En diálogo con el programa radial "Ahí Vamos", perteneciente a "UNO", Michlig también abarcó el plano educacional y aseguró que "se termina la no repitencia en la provincia de Santa Fe, además de otros cambios que se van a dar a conocer en los próximos días".

Asimismo, precisó: "Hay que dignificar la tarea del docente, jerarquizarla, lograr que cada día se puedan profesionalizar, que tengan condiciones de trabajo dignas, edificios acordes, un sueldo digno. Y que podamos completar como mínimo 180 días de clases en el año, ya dijo el futuro ministro de Educación, José Goity, que en enero se van a abrir las paritarias para poder comenzar en tiempo y forma el ciclo lectivo".

Subsidios y obra pública

Posteriormente, el senador departamental de San Cristóbal abarcó otro punto fundamental relacionado al transporte. "Vamos a seguir solicitando los subsidios al transporte. Los que hoy pegan un grito fuerte tendrían que haberlo hecho para pedir que se termine con la discrecionalidad y discriminación que estamos tenido desde el poder central, que beneficia a provincia de Buenos Aires, mientras perjudican al interior", expresó.

Por último, hizo hincapié sobre la obra pública y remarcó: "Tenemos una disponibilidad de bonos de la deuda nacional por alrededor de $250.000.000.000 que lo vamos a utilizar para obras de infraestructura y vamos a producir ahorros para destinarlos a obras. Además, buscaremos financiación externa en los distintos organismos multilaterales de créditos, con los fondos árabes".

"No hay duda de que la provincia queda no solamente con un déficit financiero y una deuda importante hacia los municipios, comunas y empresas contratistas; sino también con un déficit que no es menos importante en materia de respuesta social, productiva y obras de infraestructura", finalizó.

