Macri parte la UCR: Alfredo Cornejo desafió a Gerardo Morales

Pero, ¿de dónde surge de pronto su defensa hacia Macri y el sector más duro del PRO? Alfredo Cornejo fue presidente del Comité Nacional de la UCR desde el 2017 hasta el 2021, lideró su partido durante los últimos dos años que fueron los más desastrosos del PRO al mando del país (2017-2019). Tal vez los propios radicales le reprochan su debilidad y falta de firmeza que provocó la marginalidad de la UCR durante el gobierno de Macri.

Justamente eso es lo que viene reclamando Gerardo Morales desde que asumió como presidente radical en 2021 al PRO: "dejar de ser furgón de cola", es decir, no tolerarán más la falta de liderazgo y protagonismo que sufrieron con Macri al poder. De allí también surge la enemistad que mantiene con Mauricio Macri. A lo largo de este año, abundaron los ejemplos. Este año cada vez que pudo atacó al PRO, sobre todo a su líder Macri y en varias oportunidades ha dejado en claro que la permanencia de JxC depende del liderazgo que el PRO estaría dispuesto a cederle a la UCR.

En su asunción advirtió: “No queremos ser dueños de la coalición, porque no corresponde pero sí vamos a ser parte de la toma de decisiones y de la construcción del proyecto que espera la República Argentina que lidere Juntos por el Cambio, pero con un radicalismo fuerte, vigoroso y territorial en todo el país".

El sábado pasado mantuvo su postura que causó total rechazo del PRO y de Cornejo: "Liderar no es creernos que somos el mejor equipo y luego fracasar”. Y agregó: “No nos van a correr, no nos van a enseñar. Uno siempre tiene que aprender, pero que no nos corran con situaciones que podemos controlar y que realmente podemos hacer. Podemos gobernar el país”.

A mediados del 2020, cuando Cornejo era aún presidente de la UCR había despreciado totalmente la imagen de Macri. En aquella ocasión descartó que Macri sea un candidato competitivo para las próximas elecciones presidenciales: “No tiene margen para volver a ser candidato", expresó.

Sin embargo, en una entrevista con La Nación de abril de este año, sostuvo lo mismo pero con matices en la que se observó una progresiva transición de las críticas contra Macri a elogios. “Hoy no lo veo a él de candidato; no lo veo ahora, forzando una candidatura, pero escucha mucho más de lo que hacía cuando estaba de presidente. Está viendo la situación del país con bastante equilibro”.

Alfredo Cornejo vs Gerardo Morales

En esa misma entrevista de abril, consultado sobre sus “diferencias con Gerardo Morales”, lo acusó de “generar conflictividad interna y buscar diferencias hacia el interior”. “Tenemos que poner el foco en confrontar contra ellos (Alberto y Cristina) y no en buscar diferencias internas; ahí tengo una parcial diferencia”.

image.png Gerardo Morales y Alfredo Cornejo mantienen diferencias internas.

Este lunes Cornejo insistió en sus diferencias con Morales: “Los ruidos internos no contribuyen, no le sirven al radicalismo ni a Juntos por el Cambio[...] Debemos ser desde el radicalismo, pero en la unidad de Juntos por el Cambio, los que propongan un programa económico que nos saque del populismo, la pobreza, la degradación".

Así las cosas, mientras que Gerardo Morales pretende diferenciarse de Cornejo y que la UCR ocupe más espacio de poder y liderazgo en JxC cuestionado lógicamente al PRO, Cornejo apela a "defender" la unidad de la coalición y atacar a Larreta quién filtró la idea de un pacto con la UCR vía Martín Lousteau como candidato jefe de gobierno porteño en detrimento de Jorge Macri ante la presión de los halcones, tras el claro respaldo de Patricia Bullrich a la candidatura del primo del expresidente.

Tal como conjeturó Urgente24, con el acuerdo con los radicales, Larreta se aseguraría ganar las internas presidenciales y la UCR obtendría lo que siempre deseó y nunca recibió en JxC: liderazgo y más poder, sobre todo en CABA y la vicepresidencia. Los radicales no quieren mantenerse al margen en Nación, Provincia de Buenos Aires y CABA como en 2015.

En ese sentido, la UCR ahora liderada por Morales como fuerza vital de JxC reclama un puesto relevante en la fórmula de las comicios del 2023. Por ello acudieron a Larreta y no a Macri con quién no mantienen buena relación por su falta de diálogo y de figura conciliadora.

Más contenido de Urgente24

JxC estalló contra 'Wado' de Pedro por querer eliminar las elecciones intermedias

Banco regional, Lula en Brasil, Maduro con Petro y TIC-TAC

Los rivales en Qatar 2022: El debut con Arabia Saudita

Fue acusado por violencia de género y escapó de un patrullero estando esposado

Mafia y fraude: ¿Por qué los trenes a Mar del Plata viajan vacíos?