Fue acusado por violencia de género y escapó de un patrullero estando esposado

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) presentó su Informe estadístico del primer trimestre de 2022 y advirtió que las denuncias por violencia familiar se incrementaron un 6% en relación con el mismo período del año anterior.Se trata de más de una denuncia por hora (2428 denuncias) y 1919 consultas informativas. Las personas afectadas por estos hechos fueron 3243 (un caso puede tener más de una persona afectada).

Hace poco se conoció un caso que estremeció al país sobre una mujer que había intentado denunciar a su pareja, sin embargo, los oficiales a cargo decidieron no tomarle la denuncia ya que "no podían hacer nada" y porque no estaba el oficial de guardia.

La victima había tenido la iniciativa luego de un ataque que había sufrido, cuando su pareja la tomó del cabello, la arrastró por toda la casa y le destrozó el celular, según relató a medios locales su cuñado. La mujer luego de haber tenido esa respuesta al llegar a su casa, decidió quitarse la vida.

Tristemente existen distintas realidades en el país, pero la lucha de #NiUnaMenos aún continúa con la finalidad de erradicar la violencia de género y disminuir la brecha para conseguir más equidad.

