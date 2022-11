Banco regional, Lula en Brasil, Maduro con Petro y TIC-TAC

La idea de que el mundo necesita gas, petróleo, alimentos, litio y otros minerales/proteínas es el brazo armado de esa idea de integración regional, que ya no es anti-imperialista y acusa al neoliberalismo sino que busca el apoyo de Estados Unidos con el presidente Joe Biden y los demócratas, que tampoco transitan por el mejor momento económico.

image.png

Banco regional con Argentina y Brasil

El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó este lunes 31 de octubre que se viene trabajando "en la construcción del diseño de un Banco Central regional, supranacional, con un régimen de comercio regional":

Venimos trabajando con el equipo de Guedes (ahora ministro de Economía saliente) y veo que el equipo de Lula está con la misma idea: la construcción de un diseño de banco central regional, supranacional, con un régimen de comercio regional, entendiendo que eso como bloque nos va a fortalecer y creo que la presidencia de Lula lo va a acelerar Venimos trabajando con el equipo de Guedes (ahora ministro de Economía saliente) y veo que el equipo de Lula está con la misma idea: la construcción de un diseño de banco central regional, supranacional, con un régimen de comercio regional, entendiendo que eso como bloque nos va a fortalecer y creo que la presidencia de Lula lo va a acelerar

"Para la economía de la región en general es la posibilidad de tener instrumentos para competir en un lapso de 5 años en el mundo de bloques en el que hoy nos toca vivir.

El respeto de las monedas nacionales es lo que te plantean la mayoría de los países pero la idea de un instrumento común por encima, como una especie de garante de las monedas, y ponés un banco central regional es algo que aparece mucho", reveló Massa en un extenso diálogo con El Destape, de Roberto Navarro.

Sin dudas, es una de las pocas balas que le quedan al Frente de Todos (FDT) para un relanzamiento en estos 12 meses y el apoyo de Lula para la importación de bienes sin sacrificar tantas reservas es clave, así como también que plantee acelerar el ingreso de Argentina al BRICS.

La Izquierda latinoamericana, más allá del Foro de Sao Paulo, busca relanzarse y consolidar su hegemonía territorial con espacios de centro derecha como el caso del Frente Renovador en el Frente de Todos y funcionarios promercado. ¿Lo logrará?

image.png

Maduro con Petro: Cumbre histórica

De acuerdo a la información de El País, de España, "Nicolás Maduro y Gustavo Petro se verán las caras por primera vez este martes en Caracas. Los presidentes de Venezuela y Colombia mantendrán el primer encuentro bilateral desde que restablecieran hace dos meses unas relaciones que llevaban rotas desde 2019, cuando el Gobierno colombiano de ese momento reconoció a Juan Guaidó como líder venezolano legítimo. La llegada de Petro al poder ha cambiado por completo el acercamiento a Venezuela, lo que se ha traducido en la apertura de la frontera y de las embajadas. Los dos líderes compartirán un almuerzo que será la constatación última de que todo ha cambiado entre las dos naciones".

El artículo periodístico digital que lleva la firma los periodistas Juan Diego Quesada y Florantonia Singer detalla que "sobre la mesa hay un sinfín de temas a tratar. Maduro, aislado de la esfera internacional, quiso acercarse con prudencia a Petro, pero desde que este le pidió que fuese garante de la negociación de paz con el ELN sus reticencias se evaporaron. Los mandatarios hablarán sobre el diálogo con la guerrilla, un grupo con el que no resulta nada sencillo llegar a acuerdos. La mayoría de los presidentes colombianos lo han intentado en los últimos 50 años. En un principio, Petro no quería involucrar al chavismo en esta discusión, un enfoque que no era nada realista. El ELN tiene una relación fluida con algunos jerarcas del Gobierno venezolano y confía en su mediación más que en la de cualquier otro Gobierno".

Esta visita servirá también para que Petro pueda pedirle en persona a Maduro que le venda la empresa de fertilizantes Monómeros. Los dos presidentes se han escrito por chat desde hace tiempo a través de un contacto que pocos conocen, un hombre que mantiene una buena relación con ambos. Monómeros era una empresa pública de capital de los dos países Esta visita servirá también para que Petro pueda pedirle en persona a Maduro que le venda la empresa de fertilizantes Monómeros. Los dos presidentes se han escrito por chat desde hace tiempo a través de un contacto que pocos conocen, un hombre que mantiene una buena relación con ambos. Monómeros era una empresa pública de capital de los dos países

"El presidente Álvaro Uribe quiso vender la participación colombiana, lo que aprovechó Hugo Chávez para hacerse con ella en su totalidad. La compañía cayó en manos del Gobierno interino de Guaidó por encontrarse su sede en la ciudad de Barranquilla. Los políticos opositores la administraron mal, pese a los intentos de Guaidó de poner orden. Petro devolvió Monómeros a Maduro como un primer gesto de buena voluntad entre ambos. Ahora, quiere que Maduro se la venda. El presidente colombiano considera fundamental controlar los fertilizantes para beneficiar a los campesinos y conseguir que el país se abastezca a sí mismo de alimentos", agregaron los periodistas en una interesante nota sobre el estado de situación en la relación bilateral de los países que comparten frontera, mientras desde Washington la Casa Blanca presta especial atención a este diálogo diplomático y personal entre ambos mandatarios.

