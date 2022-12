Los guiños de Rodríguez Larreta a Sergio Massa

En la denuncia que presentó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no pone el apellido y el nombre de ningún funcionario. Generalmente, cuando denunciás, sobre todo en una denuncia penal, denunciás con nombre y apellido. La denuncia es 'contra las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía, Ministerio del Interior, Banco Nación', pero no nombra a nadie En la denuncia que presentó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no pone el apellido y el nombre de ningún funcionario. Generalmente, cuando denunciás, sobre todo en una denuncia penal, denunciás con nombre y apellido. La denuncia es 'contra las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía, Ministerio del Interior, Banco Nación', pero no nombra a nadie

A su vez, insistió en otros detalles clave:

La semana pasada había dicho el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que iba a pedir el embargo de cuentas y embargo a funcionarios. No lo hizo. En la causa, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no objetó los bonos. No lo hizo ni en la denuncia en la Corte Suprema ni en la denuncia penal La semana pasada había dicho el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que iba a pedir el embargo de cuentas y embargo a funcionarios. No lo hizo. En la causa, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no objetó los bonos. No lo hizo ni en la denuncia en la Corte Suprema ni en la denuncia penal

Más contenidos en Urgente24

Escracharon a Víctor Hugo Morales y explotó: "HDP, cagón"

Climatólogos pronostican cuándo podría llegar 'El Niño' a la Argentina

Mirá que te como: CFK y Massa pisan a Macri (Chau Alberto)

Estudio asocia el Alzheimer con esto que haces con tu nariz

Juan Grabois se metió a la estancia de Lewis y discutió con un peón: "¡El inglés te odia!"