En tono presidenciable vs Larreta, Gerardo Zamora se lanza para 2023

"Vamos a defender el federalismo, quédense tranquilos. No como desde el centralismo porteño que se sienten dueños del país al cual detestan. Nosotros queremos a nuestro país", arremetió a los gritos. Y cerró: “Me van a meter preso seguramente, no importa. Que me vengan a buscar. Si tengo que ir preso por defender el federalismo y a Santiago del Estero, aquí estoy”.

Por cierto, Zamora junto a Jorge Capitanich fueron los gobernadores que más insistieron en hacerle frente al máximo tribunal de Justicia y desconocer el fallo de la Corte que provocó un hondo malestar en las provincias.

¿2023?

En ese sentido, muchos especularon que su efusivo discurso a favor del federalismo y del resto de las provincias responde a su intención de volver a ser reelegido. Sin embargo, según fuentes a las que pudo acceder Urgente24 su intención excede estrictamente la provincia santiagueña.

Como se observa, ante la falta de candidatos oficializados en el FdT (baja de CFK, Alberto menospreciado), todos se anotan para el 2023. Zamora se apuntaría también para competir en las elecciones presidenciales de 2023. De bajo perfil, habría mantenido sus tentativas en secreto. Solo bastaba un evento o circunstancia para utilizarla a su favor y mostrarse como presidenciable, desafiando a Larreta quién posiblemente sea el candidato más competitivo de JXC por estas horas.

Y, ¿por qué no? Gerardo Zamora, radical devenido en kirchnerista, gobierna Santiago del Estero, prácticamente, desde 2005. Se desempeñó como mandatario desde ese año hasta 2013, su esposa Claudia Ledesma Abdala lo sucedió (2013-2017) y luego volvió él ocupar el mismo cargo. Mientras que su cónyuge lideraba la provincia fue senador de la Nación Argentina. Durante 2005 a la actualidad supo mostrarse como un peronista con estructura y contactos políticos y goza de un lugar clave en el PJ.

Además su esposa es senadora y la presidente provisional del senado quién establece un puente entre CFK y los gobernadores peronistas. Según se conjetura, los pocos proyectos del Senado que provienen del FdT y que son avalados por la UCR, se aprueban por la gestión de los Zamora.

