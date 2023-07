LLA en CABA: "Vamos a meter presos a los líderes piqueteros"

Cuando el candidato porteño fue consultado sobre las posibles imágenes represivas que la medida libertaria podría generar, Rodrigo Marra aseguró que "son las imágenes de la libertad, porque mucha gente es obligada a ir a esos piquetes, y tenemos que liberar a esas personas también. Por eso es fundamental ir contra los líderes piqueteros".

milei marra.jpg Rodrigo Marra participará en las próximas PASO en la lista del candidato presidencial Javier Milei.

Sin embargo, para el candidato libertario en CABA es válida la implementación de protestas lícitas que "no se hagan de manera sistemática, ni que utilicen gente de manera obligatoria a ir en base a la utilización de los planes sociales. Tenemos un montón de denuncias de gente que dicen 'yo vengo acá porque soy suplente'. El propio Belliboni me dijo a mí que le sacan el 2% de los planes sociales a la gente que no va a las movilizaciones".

"Un líder piquetero es un delicuente. Hay gente que la obligan a ir, y esas personas muchas veces nos acompañanan y nos dicen 'por favor, hagan algo, no queremos ser obligados'", concluyó el dirigente libertario.

