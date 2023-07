Fernando Caviglia: Video que lo compromete a renunciar

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frsudamericana%2Fstatus%2F1682141603526238212&partner=&hide_thread=false Fernando Caviglia, según la presentación judicial de la denunciante, se habría hecho pasar por un conductor de una aplicación de transporte.



Seguí leyendo https://t.co/LDHPNcOYZm pic.twitter.com/qz58oSsOjp — Radio Sudamericana (@rsudamericana) July 20, 2023

Hasta el día siguiente, la chica no tenía idea de quien era el conductor. Solamente tenía la patente lo cual le vino como anillo al dedo para llevar adelante la investigación y, a raíz de eso, pudo determinar que se trataba del ahora exfuncionario entrerriano. A partir de ese momento no dudó y volvió a la comisaría para ratificar la denuncia y dar a conocer al supuesto acosador.

image.png La joven de 29 años amplió la denuncia y sumó el nombre del funcionario

La justicia investiga si el mismo vehículo fue conducido por Caviglia, quien “Usaba otra identidad en Uber y un usuario de otra persona”, según acusó un familiar de la denunciante en sus redes sociales.

De acuerdo al descargo realizado en un posteo de Instagram por la prima de la denunciante, la situación fue traumática: “El martes 18 de julio de 2023 mi prima pidió un Uber para volver a su casa, lo habitual que hacemos las mujeres porque supuestamente es más seguro. Desgraciadamente, se topó con este conductor”.

Sobre el hecho, relató: “Al llegar al lugar el tipo le dice su nombre y apellido, como figuraba en la aplicación y ella se sube al auto. En el camino el conductor cancela el viaje. A ella le llamó la atención y se sintió en alerta al darse cuenta de que se desvió del destino que figuraba en la aplicación. El conductor le insistía con llevarla a su departamento, le trabó las puertas y la paseó por la ciudad, privándola de su libertad”.

Mientras tanto, Caviglia tiene la conciencia tranquila

El contador llegó al gabinete de Bordet a través del Consejo Empresario de Entre Ríos (CREER) y dio una "Versión diametralmente opuesta", según comentaron fuentes del gobierno a TN.

A diferencia de la joven, su relato fue que el circulaba con su auto particular por la zona cuando ella le hizo una seña con la mano, se acercó y le dijo "Llevame".

Al momento que tomó viaje, espero que subiera y arrancó a manejar hacia el Parque Urquiza, zona donde se encuentra su departamento. Según indicó al personal policial, en un momento la muchacha le expresó que no estaban yendo donde ella quería ir y su respuesta, ilógica por cierto, fue que no sabía a dónde iba y que el no trabajaba de Remis.

Sin embargo, el escudo sobre todo, Caviglia aclaró que la chica reaccionó de manera violenta insultándolo mientras llamaba a su familia y amenazó con agredirlo físicamente.

También dijo que intentó chantajearlo. En ese sentido, sostuvo que la joven le advirtió: “Te lo voy a cobrar ¿Qué tenés para darme? Puede ser plata o una moto”.

A raíz de lo sucedido, su abogado, Miguel Cullen, ratificó que el político no está imputado pero que, de todos modos, se presentará ante la Justicia para brindar su testimonio.

“Hay una denuncia y puedo asegurar que cuando se pueda explicar van a poder entender todo lo que pasó. Si es importante señalar que estamos lejísimo de cualquier cuestión de acoso sexual”, aclaró en diálogo con el medio Canal Nueve Litoral.

La causa quedó en manos de la UFI de Género de la provincia de Entre Ríos a cargo de la fiscal, Fernanda Ruffatti, quien deberá determinar si la joven está en lo cierto y, además, si el funcionario cometió el delito de privación ilegítima de la libertad. Mientras tanto, la chica pidió que se le otorgue una medida preventiva ya que aseguró sentirse “Invadida ante su persona y seguridad”.

