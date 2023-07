image.png

Rápidamente, Cherashny replicó: "Tata, querido, yo no me arrepiento de ser aliado de la JP en los '70 ni me avergüenza haber participado en algo en que creía o Davis Urbani no dice la verdad? Refleja una verdad histórica sobre Patricia Bullrich a la cual le tengo un gran respeto porque es muy valiente y me parece mal que niegue su pasado, aunque hoy piense distinto".