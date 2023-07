Casi todos -dirigentes, asesores, consultores y analistas- coinciden que el escenario electoral es de 3/3 y que está cantado el balotaje. Desde hace varias semanas, Urgente24 viene advirtiendo que, debido a la cantidad de indecisos, ausentismo en las elecciones provinciales desdobladas y gente que no responde las encuestas (casi todas dibujadas), es muy probable que el escenario esté girando hacia los 4/4 y que las principales coaliciones -UP vs. JXP- todavía están a tiempo de polarizar al extremo y usar a las PASO como una primera vuelta y a las Generales de octubre como una segunda vuelta. Allí está el origen de la guerra que acaba de empezar entre Javier Milei y Patricia Bullrich.