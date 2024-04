La 'apuesta' de Javier Milei en su 'Fuerza Armada Digital', que prepara contra el caos

image.png Según los trascendidos, habría sido Javier Milei, quien ordenó ampliar el volumen de operaciones en redes sociales...

Pero, ¿cuál sería la cuestión de fondo? Pues, más que una necesidad por "imagen", pese a lo manifestado en el tuit de Peiretti, cierto es que los rumores que circulan por estas horas, afirman que habría sido Javier Milei, quien ordenó ampliar el volumen de operaciones en redes sociales, antes de viajar a Tierra del Fuego, con fondos estatales de la AFI, que hoy en día maneja en los hechos Santiago Caputo.

Más allá del uso probable de estos fondos, en concreto lo que buscaría Javier Milei es activar su "ejército de trolls" ante un caos social a la vuelta de la esquina. Entre la pelea por la nueva Ley Ómnibus, la CGT amenazando con paralizar y movilizar al país, los aumentos de tarifas que pisan los talones y prometen fuertes y constantes subas, despidos y mucho más en un contexto cada vez más complicado, ¿la mejor de defensa es un buen ataque?

Experiencia hay. Difícil olvidar las palabras de Ignacio Torres, gobernador de Chubut, cuando denunció:

Todos los días hay alguien nuevo para pelearse. ¿Qué pasó conmigo? Que a mí no me importa que me manden un ejercito de trolls para ponerme la cara de (Hugo) Chávez, es más me mandaron un mensaje ayer dándome un ultimátum: 'Vamos a sacar los tanques a las redes'. Estos pibes están locos", reveló. "Es 'Che, Nacho, o te callás la boca o te vamos a escrachar con los trolls en Twitter' Todos los días hay alguien nuevo para pelearse. ¿Qué pasó conmigo? Que a mí no me importa que me manden un ejercito de trolls para ponerme la cara de (Hugo) Chávez, es más me mandaron un mensaje ayer dándome un ultimátum: 'Vamos a sacar los tanques a las redes'. Estos pibes están locos", reveló. "Es 'Che, Nacho, o te callás la boca o te vamos a escrachar con los trolls en Twitter'

Amplia "inversión" en redes sociales

Sabido es que el Gobierno de Javier Milei tiene la fantasía de que se comunica sin interferencias con la gente a través de las redes sociales. Algo así como lo que hacía con las cadenas nacionales Cristina Kirchner, con quien compartn, al menos, sueños de líder populista.

Pero si hay algo que no existe en las redes sociales es "transparencia", requisito indispensable para la valoración de la "comunicación directa con la gente". ¿Acaso, qué son los trolls? Nada menos que sujetos de carne y hueso que se esconden detrás de identidades falsas. Los mensajes llegan así no solo desde el "anonimato" sino además se dan en una especie de ilusión de comunicación perfecta, que desprecia los medios, y con un pretensión de "verdad única" e incuestionable que no parte sino de afirmaciones que se emiten como si fueran verdaderas y ciertas sin necesidad de cuestionarlas.

Dijo el analista Durán Barba hace muy poco sobre la comunicación en las redes sociales en política que:

Las redes no cambiaron la mente, sino que estamos perdiendo la capacidad de reflexionar a causa de ellas Las redes no cambiaron la mente, sino que estamos perdiendo la capacidad de reflexionar a causa de ellas

Por supuesto, ello no quita que haya ventajas además de riesgos de usar las redes sociales.

Pero el desprecio de Javier Milei hacia los medios de comunicación no busca complementar sino aniquilar unas por otras. El presidente no paga las deudas del Estado que dejó la administración anterior, tema que fue tratado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) hace muy poco, además de los agravios a los periodistas, y en cambio, amplía la "inversión" en redes, lo que hoy sería lo mismo que invertir en una fuerza propia de intervención:

Si alguien le provoca enojo al presidente, éste lo señala y los trolls van a la caza Si alguien le provoca enojo al presidente, éste lo señala y los trolls van a la caza

En los ámbitos políticos es sabido. Y fue denunciado por senadores nacionales como cuando Martín Lousteau dijo, sin pelos en la lengua, tras el debate por el DNU rechazado: "Seguro ahora manda las hordas de trolls"...

