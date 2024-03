Cuando @nicolabrandeis es + interesante que Javier Milei, 2 encuestas y ADEPA

En el tema salarial ocurrió un cruce abierto de Milei con CFK. La medición en la repercusión en redes demostró que CFK le ganó a Milei. Fin.

AtlasIntel

Otra encuesta sobre el mismo tema y con reclutamiento digital aleatorio como herramienta de recolección. 47,7% Aprueba la gestión del gobierno de Javier Milei y 47,6% Desaprueba. 4,6% No Sabe. ¿Es bueno o es malo?

Otra: ¿Cuál es tu evaluación del gobierno de Javier Milei?

45,1% Malo/Muy malo.

43,5% Excelente/Bueno.

10,5% Regular.

0,8% No sabe.

¿Dónde ubicamos al Regular? Ayudaría a destrabar el empate. Penales.

En el ranking de ministros del gabinete de Javier Milei, la mejor ubicada es Patricia Bullrich: 50% positivo 48% negativo (+2pp). Contrasta con Nicolás Posse, jefe de Gabinete de Ministros: 25% positivo y 44% negativo (-19pp). La percepción de la opinión pública es ¿Para qué sirve Posse?

Luego, en todas las respuestas sobre la economía individual y general gana el color rojo: Malo.

Ámbito Financiero

Javier Milei habló con Liliana Franco, en el diario Ámbito Financiero. Aburridísimo, no por Liliana sino por el Presidente. Agotamiento de 'relato'. No provocó ni un título atractivo: "En los próximos 100 días estaremos mejor y con menos inflación".

Muchas promesas y pocas certezas. Lo más interesante es un 'off the record' insertado en el 'on the record': lo dije pero no lo dije. Ese texto afirma:

"(...) para levantar el cepo, el Gobierno viene realizando distintas gestiones reservadas para obtener financiamiento externo por US$ 15.000 millones (las reservas netas son negativas en unos US$ 2.500 millones). (...) La estrategia oficial pasa, según se comenta en círculos financieros, por obtener una ayuda del orden de los US$ 5.000 millones del FMI, otro tanto de algún país amigo y aportes menores, cercanos a los US$ 1.000 millones, de distintos fondos de inversión. (...)".

3 conclusiones:

Luego de la visita a la Argentina, el FMI no aportará el dinero que precisa Javier Milei.

Ahora el objetivo es organizar 'una vaquita'. No hay certezas.

Dolarizar es imposible y salir del cepo es lejano. Mucho ruido y pocas nueces. Quizás ninguna.

Enfant Terrible

La cuenta @nicolabrandeis, algo así como 'la voz de Santiago Caputo' es más interesante que lo que dice Javier Milei.

En esos posteos aparece el deseo profundo de los libertarios, la manzana prohibida, la Caja de Pandora, la salida del closet, con una soberbia suicida, expresada en el DNU:

"No veo cuál es el problema de decir que queremos la suma del poder público para transformar este país destruido en la Roma del Siglo XXI."

"En la República romana era bastante habitual que en periodos de crisis se le confiriera la suma del poder público a una persona para que arreglara el desastre que habían hecho los Senadores que estaban más preocupados por apropiarse de tierras y cogerse minitas que de gobernar."

¿Entienden o hay que explicarlo?

También se lee por ahí: "Excelente editorial del Sr. Carlos Pagni."

¿Qué le pasa a Pagni?

ADEPA

De todos modos, para conocer la opinión de Javier Milei, los empresarios de medios presentes en la cena de directores de ADEPA no invitaron a Pagni sino a Diego Sehinkman. Logró 'chapa' de exégeta de Milei. Así le va con Milei a Martín Etchevers (presidente de ADEPA por Clarín)....

Embed Comenzó a sesionar la 184ª Junta de Directores de ADEPA. Los directivos de medios de todo el país se reúnen en Buenos Aires para debatir sobre los desafíos de industria periodística. pic.twitter.com/eEdfPyJbI6 — ADEPA (@Adepargentina) March 19, 2024

El disertante dijo acerca de Milei a los de ADEPA:

Es un lider nuevo, puteador y maltratador hasta con los suyos.

Está en construcción.

Con la economía tiene hasta junio julio para domarla. Si la doma, pasa a ser Carlos Gardel, de lo contrario....

El DNU en Diputados va a salir.

Su base de electores todavía le perdona a Milei sus errores. En 3 meses volvemos a hablar.

El problema es que Milei solo negocia cuando perdió, no aprendió aún a negociar en la política. Perdio el 1er. tiempo del partido.

Parece que estuvo Manuel Adorni en la cena. Irrelevante.

También Cristian Ritondo. Intrascendente. Tuvo la deferencia de no hablar mientras comían el volcán de chocolate.

