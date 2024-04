'La estación espacial China' y la carrera que 'pierde' y oculta Marc Stanley

"Tengo entendido que se trata de soldados del ejército chino que operan este telescopio espacial, no sé lo que hacen, creo que los argentinos tampoco lo saben, y deberían entender por qué los chinos están desplegados allí", dijo Marc Stanley, poniendo una manto de duda sobre la función de las instalaciones.

Rodolfo Laffite, quien fue el nexo entre Nación, los chinos y Neuquén y es una de las personas que más sabe sobre la estación espacial China, habló sobre los dichos del embajador y dijo para despejar esas dudas, pero a la vez, sembró nuevas 'teorías conspirativas': "Estuvieron adentro y no dijeron nada".

"Escuché lo que dijo el embajador y me llama la atención porque ellos mismos estuvieron en la estación en su momento y nunca dijeron nada. Me parece que hay un tema geopolítico, donde China está más adelantada en la carrera espacial", dijo al medio local 'LM Neuquén', el ex secretario de Gestión Pública de la provincia, durante las gestiones de Jorge Sapag y Omar Gutiérrez.

El exfuncionario, hoy jubilado (aunque estuvo muy cerca del actual gobernador Rolando Figueroa durante la campaña), buscó quitarle ese dramático encanto de la polémica que se reaviva sobre el "uso militar" de la estación, operada por la CLTC (la llamada 'NASA China'). Es ingeniero en electrónica y dice que se cansó de recorrer el país dando charlas con políticos e ingenieros y que siempre le pregunten lo mismo.

La empresa encargada de la obra es CHEC (China Harbour Engineering Company Ltd), especialista en construir puentes e ingeniería marítima. De hecho, es la que levantó el 80% de los puertos chinos. Los trabajos los hizo la empresa nacional Esuco SA (más otras subcontratistas), pero toda la logística la coordinaron los chinos

El proyecto tuvo varias etapas de aprobación. Uno fue bipartito, el 23 de abril de 2014. Argentina y China suscribieron un acuerdo de cooperación para construir el 'Establecimiento y la Operación de una Estación de Espacio Lejano de China en la provincia del Neuquén, Argentina, en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna'.

Incluso, requirió de la aprobación del Congreso Nacional, por las condiciones de desgravación impositiva y el régimen laboral del personal chino.

Laffitte: "No es una base (China)" y pasó todos los controles

"Escuché lo que dijo el embajador y me llama la atención porque ellos mismos estuvieron en la estación en su momento y nunca dijeron nada. Me parece que hay un tema geopolítico, donde China está más adelantada en la carrera espacial", dijo el exfuncionario neuquino que más sabe sobre la base china.

"No es una base militar, se dicen muchas mentiras, vaya a saber con qué intenciones. La relación con China y Argentina viene desde hace años, y esta construcción pasó todos los controles", indicó.

El exfuncionario fue el articulador, y el vínculo entre la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales (CONAE), la CLTC (China Satellite Launch and Tracking Control General) y el gobierno de Neuquén.

Indicó que durante años hubo visitas, incluso de varios medios de comunicación y periodistas como Jorge Lanata y Luis Majul.

"Hicimos entrevistas que duraban 20 minutos, pero después sacaban algunos pocos segundos. Me cansé de explicar la posición de Neuquén y que esa tierra es de la CONAE. Incluso hasta borraban mis comentarios de algunos portales", explicó.

El exfuncionario dijo que la estación ha sido visitada en numerosas oportunidades, más allá de que hay una deuda pendiente: el acondicionamiento de una sala de visitas, y que haya más recorridas abiertas al público.

Visitas de varias embajadas

Indicó que desde 2015 (en etapa de construcción) hasta 2017 (cuando se inauguró) y en estos últimos años, se registraron visitas desde embajadas, funcionarios, escuelas, y hasta representantes de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

En efecto, el 10 de mayo de 2023 hubo un delegación en la estación china con representantes del Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (COPITEC), Colegio de Ingenieros de la Provincia del Neuquén (CINQN), la UTN Regional Neuquén, la UNCo y el cluster INFOTECH, entre otras.

Laffitte, justamente sostuvo que las declaraciones del embajador Marc Stanley y la polémica desatada en el país, le llamaron la atención porque hasta representantes de la embajada de Estados Unidos visitaron la estación china el 26 de agosto de 2019, durante la última etapa del gobierno de Mauricio Macri

"Estuvieron agregados científicos y funcionarios de las embajadas de Alemania, Brasil, China, EEUU, Italia y el Reino Unido de Gran Bretaña”, indicó Laffite, y mencionó que en esa oportunidad fueron recibidos por Leandro Groetzner de la CONAE, Wang Jizhou de CLTC y Alejandra Di Crocco del gobierno neuquino.

image.png La sala de visitantes de la estación espacial China. Foto: La Mañana de Neuquén.

El ingeniero explicó que el lugar donde se emplazó la estación de China, no fue elegido al azar y que fue preseleccionado de ocho sitios de interés, distribuidos en las provincias de Neuquén, Río Negro y La Rioja, más otros lugares en Chile.

"Había otro lugar en Neuquén que reunía incluso mejores condiciones, pero estaba dentro de una comunidad mapuche y no queríamos tener conflictos", confió Laffitte.

El lado oculto de la luna

La estación de seguimiento forma parte de una red de tres que tiene el gigante asiático: dos de las cuales se encuentran instaladas y operando en el Norte de China, con antenas de 35 y 64 metros de diámetro, y la tercera en Neuquén, Argentina. Se inauguró en octubre de 2017.

Esta última estación (las tres forman un polígono distribuido de 120 grados en el globo terráqueo) tiene el objetivo de monitorear la fase oscura de la luna, un satélite codiciado y donde hay proyectos de las potencias para desembarcar con colonias humanas. En diciembre de 2018 se dio soporte a la misión Chang’e 4, que alunizó en la cara oculta de la Luna en enero de 2019.

En 23 de noviembre de 2020 se realizó el lanzamiento de la la misión Chang'e 5 a la Luna. La cápsula conteniendo el material lunar aterrizó en Mongolia el 17 de diciembre de 2020.

Volviendo a su construcción, para dotar de energía eléctrica a la estación, la CLTC construyó una línea de media tensión de 60 kilómetros desde Las Lajas, "con un estándar de muy alta calidad y confiabilidad", con un costo de 10 millones de dólares.

"La línea se transfirió al EPEN incluso para dar electricidad a parajes (como Chorriaca) que de otra manera no se hubiera hecho esa inversión. Pero esas cosas no se dicen", añadió Laffitte.

image.png Visitas diplomática a la estación espacial China.

La vinculación con la estación de Mendoza

La CONAE y la provincia del Neuquén disponen el uso garantizado de un 10% del tiempo diario de la estació n. El organismo nacional y el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) están realizando observaciones radioastronómicas con la antena china y en su momento se previó instalar más equipamiento para esas actividades.

Incluso la CONAE lanzó un llamado de oportunidad para presentar proyectos de investigación científica que utilicen facilidades de las Estaciones de Espacio Profundo CLTC-CONAE-Neuquén y ESA DSA 3 Malargüe (estación de seguimiento de satélites), en Mendoza.

La estación espacial china funciona hace casi siete años. Pero, de todos modos, cada tanto, alguno pone la lupa sobre un proyecto que, para muchos "tiene una misión oculta".

