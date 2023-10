Radicales, voto en blanco y fiscalización

En cuanto a los socios del PRO en Juntos por el Cambio (JxC), el radicalismo, Milei evitó confrontar y aclaró que con "los radicales de la línea de Alem" no tiene problemas y que incluso integran su espacio.

El partido radical se pronunció la semana pasada sobre el balotaje y proclamó su neutralidad. Sobre la opción del voto en blanco, Milei alertó: "Votar en blanco o no votar es votar a Massa".

En cuanto a las denuncias de fraude, el libertario solo dijo: “Tenemos que mejorar nuestra capacidad de fiscalización”. Y cuando le preguntaron sobre si Luis Barrionuevo lo había traicionado en esa función, contestó: “Son cosas que pasan”.

“Mentiroso”

En otro tramo de la entrevista, Milei apuntó contra Massa: "Massa se tiene que poner de acuerdo en cuánto va a mentir. Es un mentiroso, no se le puede creer nada. Me refiero a su gestión política, en lo que respecta a la Cámara de Diputado no interactuaba mucho".

También contó acerca de las discusiones que mantiene su equipo con el de Unión por la Patria por el próximo debate presidencial que tendrá lugar el 12 de octubre: "La gente de Massa no quiere que haya papeles. No leo la presentación, tengo bullets para no dispersarme y mantener el orden. Eso estuvo en el debate anterior. Si chequeas mis papeles son bullets, punteos, la familia de argumentos para no dispersarme".

