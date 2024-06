Insólita excusa de Manuel Adorni: "No tenía sentido" que Mondino vaya al G7

"Es una comitiva.... originalmente este viaje estaba planeado con parte del Gabinete, no se pudo dar esta comitiva más ampliada porque efectivamente hay una cuestión de acreditación de la organización propia del G7 que no permite que acceda una comisión grande a las reuniones por lo tanto no tenía sentido que funcionarios viajemos para básicamente no poder participar del evento", respondió Manuel Adorni.