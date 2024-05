Diana Mondino dejó plantados a los senadores y no fue al Congreso

"Mondino no canceló"

Tras la publicación de esta nota, fuentes de Cancillería se comunicaron con Urgente24 para aclarar que Diana Mondino "no plantó a nadie" y que no fue decisión de la funcionaria no asistir al Congreso Nacional.

"Por indicación del Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, senador de la nación Francisco Paoltroni, se informa que se posterga la reunión del día de la fecha de las 16 h, de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, por superposición de agenda", reza la comunicación que recibió Cancillería, y aseguran que "Diana ya estaba lista para salir" al Senado.

De todos modos, aunque el equipo de la canciller asegura que "no fue culpa de Diana", los senadores del oficialismo no tardaron en expresar su malestar a través de redes sociales, criticando a Mondino por "pegar el faltazo".

"La canciller @DianaMondino debería seguirlo a Posse y RENUNCIAR a su cargo. Es una VERGÜENZA su ausencia a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado. Mientras @JMilei está otra vez afuera del país haciendo de INFLUENCER, Mondino fingió demencia y pegó el FALTAZO", disparó la senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/crislopeztdf/status/1795534338299433304&partner=&hide_thread=false La canciller @DianaMondino debería seguirlo a Posse y RENUNCIAR a su cargo. Es una VERGÜENZA su ausencia a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado.



Mientras @JMilei está otra vez afuera del país haciendo de INFLUENCER, Mondino fingió demencia y pegó el FALTAZO. pic.twitter.com/4DA3u95bMA — Cristina Lopez (@crislopeztdf) May 28, 2024

Sin fecha fijada

A su vez, no se reprogramó la visita de Mondino al Congreso Nacional; la que se iba a dar en un momento de extrema tensión y crisis diplomática entre Argentina y España.

Justamente, cuando Diana Mondino fue consultada sobre el escándalo entre Pedro Sánchez y Javier Milei, ella calificó de “anécdota” la situación, pese a que el gobierno de ese país mantiene retirada a su embajadora en Buenos Aires.

En ese sentido, Mondino ya ha dicho en reiteradas oportunidades que está “segura” de que el conflicto diplomático con España se va a resolver y que “no va a afectar la relación entre los dos países”, sino que “es una tormenta en un vaso de agua”.

Además, Mondino confirmó que Argentina no retira a su embajador en España, Roberto Bosch, y que Milei mantiene sus planes de viajar a Madrid para recibir el 21 de junio próximo un premio del instituto ultraderechista Juan de Mariana.