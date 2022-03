Gobernador PJ tensiona a JxC con posible sumatoria

La segunda, más compleja, es que realmente se esté avanzando en una sumatoria del gobernador a la coalición. Esto sería un cimbronazo contundente contra el orden hasta aquí establecido, y podría romper la versión local de Juntos por el Cambio que, hoy por hoy, no es vista como “fuerte” por la dirigencia nacional dado que el principal candidato a ser candidato es Luis Juez.

Juan Schiaretti 2P.jpg El gobernador de Córdoba hace tambalear a JxC.

En cualquiera de los casos, las opiniones son encontradas. Para la parte más dura de los locales, como el propio Luis Juez (quien quiere ser gobernador en 2023), la sumatoria del ‘Gringo’ es inviable por un presunto agotamiento de la gestión.

“Hoy almorcé con Rodríguez Larreta y Santilli. Horacio fue claro: me dijo que no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra en Córdoba. El justicialismo de Córdoba es un ciclo agotado. Schiaretti se irá con alta imagen positiva, pero no hay posibilidad de que compartamos en el tema local”, dijo el senador respecto a esa posibilidad a Cadena 3.

En la misma línea, el legislador local Marcelo Cossar, de la UCR, también rechazó de plano la sumatoria. “Puedo decir con certeza que no hay cabida a esa expresión dentro del radicalismo, del PRO y de fuerzas políticas que no están en Juntos por el Cambio pero qué buscamos incorporar", dijo, tras las declaraciones de su compañero de bloque, Orlando Arduh, quien aseguró que Juan Schiaretti se intentará incorporar a Juntos por el Cambio.

Por otro lado, el diputado schiarettista Carlos Gutiérrez dejó abierta la puerta hacia cualquiera de los rumbos planteados, tanto el individual del peronismo cordobés, como el de una sumatoria a Juntos por el Cambio. "La crisis que se avecina en Argentina ya está presente a través de la crisis energética y de la inflación. Es necesario que los mejores dirigentes de las distintas fuerzas políticas de la oposición empiecen a contactarse entre sí y a compartir un diagnóstico sobre cuáles son las posibles salidas a esta tremenda crisis", apuntó.

Así las cosas, la tensión está al orden del día entre quienes realmente quieren que Juan Schiaretti se sume a la coalición y aquellos locales que lo rechazan. En cualquiera de los casos, el que parece ir ganando es el gobernador, quien ya demostró no tener mayores problemas para llamar la atención y alterar a la oposición, ni falta de ofertas para una catapulta nacional.

