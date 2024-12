Federico Lifschitz y la nueva agenda de Rosario: "Reposicionarla"

En diálogo con Urgente24, el concejal rosarino, aliado a Pullaro, hizo referencia a cuál es la exigencia hoy en día del electorado en la ciudad, como así también en Santa Fe y en qué ha cambiado. Desde un principio, cruzó: "No sé si ha cambiado tanto. Creo que hay un cambio en la sociedad argentina en sí que le viene a exigir a la política un cambio: la manera de hacer y de pensar, precisamente. Una sociedad que está pidiendo una política más cercana, auténtica, genuina".

De manera continuada, agregó: "En Rosario creo que las demandas siguen siendo muy parecidas. Te encontras, más allá de los buenos resultados, en la política de seguridad que viene implementando el Gobierno de Santa Fe".

Sobre esa línea, reconoció que "el rosarino obviamente que ha vivido mucha tristeza... una etapa que nos ha angustiado mucho". Cabe recordar que desde que asumió 'Maxi' al gobierno provincial, marzo fue el peor mes que debió afrontar producto de la ola violenta que sacudió a Rosario dejando asesinatos de personas inocentes.

image.png El crimen del playero, Bruno Bussanich, fue uno de los detonantes a nivel nacional.

En ese sentido, Lifschitz manifestó que el gran desafío de la ciudad es "mantener los resultados en materia de seguridad". Es decir, seguir mejorando "porque, si bien estamos mucho mejor que hace 11 meses atrás, queda mucho por delante", subrayó.

El diálogo repasó algunos temas de la política nacional. Por ejemplo, si el gobierno de Javier Milei acompaña lo suficiente en la guerra a la inseguridad en Rosario.

Lifschitz afirmó: "Siempre se puede hacer más", aunque rápidamente añadió: "pero no quiero dejar de destacar el acompañamiento del gobierno nacional".

Luego él completó: "Nosotros venimos de un gobierno provincial que no sólo interrumpió las políticas de seguridad, sino también las sociales que se vienen llevando adelante en la ciudad de Rosario, en particular. Un gobierno nacional que también dejó sola a Rosario, con un ministro que dijo públicamente que 'la batalla contra el narcotráfico estaba perdida, que no había nada que hacer" (Aníbal Fernández).

En comparación, el concejal distinguió que él observa un Gobierno "involucrado, que está acompañando, que viene coordinando, que implementó el Plan Bandera. Eso hay que destacarlo",y sumó que "se puede hacer más claramente, pero hoy se viene trabajando de manera articulada y ahí el resultado que hoy vemos en las calles de Rosario con un descenso del 70% en la cantidad de homicidios y de heridos de armas de fuego".

lifschitz.jpg Los Lifschitz, Miguel y Federico.

El asesinato de Bracamonte

El eje en seguridad fue una constante en la entrevista, quizás porque es Rosario, quizás porque el entrevistado se encuentra a cargo de la comisión específica en el Concejo Deliberante. Entonces, no podía faltar la grave noticia del asesinato de los barrabravas de Rosario Central, Andrés Bracamonte ('Pillín' o 'El Jefe') y su mano derecha, Daniel Attardo, 'el Rana'. Urgente24 ya ha expresado su opinión de que hubo una 'zona libertada' aquella noche, y la investigación judicial no ha profundizado en tan grave irregularidad.

Al entrevistado, una pregunta política: "¿Cómo remonta la ciudad, que afirma que está bajando el delito, un hecho que tuvo gran difusión nacional?".

Respuesta: "Fue un hecho razonante, que obviamente conmocionó a Rosario que venía de meses de mucha tranquilidad, no deja de ser un hecho aislado que no interrumpe para nada los planes del gobierno provincial. Ni siquiera los homicidios, aquellos atentados narcoterroristas que quisieron torcer la voluntad del gobierno que vino a enfrentar al delito, que vino a enfrentar a las organizaciones criminales en Rosario y Santa Fe. No lo pudo torcer".

El mensaje implícito: Son organizaciones marginales. La política no dejará que una tragedia entre esa gente cuestione el éxito cuyo reconocimiento reclaman los funcionarios. Es un riesgo el razonamiento: debe confirmarse que sólo se trata de un ajuste de cuentas entre marginales. Sin embargo, es unánime esa conclusión hoy por hoy en el 'Poder' rosarino.

Según Lifschitz, no habrá ningún hecho que logre interrumpir un plan de seguridad que en 11 meses de gestión arrojan resultados "positivos". Y destacó: " De manera continuada".

Más adelante: "Obviamente que preocupa y no se le quita seriedad, pero tenemos la tranquilidad que hay un Gobierno que no solo tiene la voluntad, sino que también las herramientas para controlar esta situación y seguir trabajando para que la inseguridad en Rosario mejore".

Amenaza narco

Pero la muerte de 'Pillín' sigue siendo un tema con riesgo de consecuencias, aún cuando se intente que parezca 'superado'. En horas reciente se difundió un video con amenaza narco hacia Pullaro y Bullrich que actualizó el riesgo latente en la ciudad.

En este punto ocurrió este diálogo:

-¿Sentís que volverán las amenazas? ¿Qué le decís a los rosarinos para que hoy vuelvan a tener esa tranquilidad que costó conseguir?

-No hay que quitarle seriedad pero tampoco alimentar la psicosis. Creo que hay un Gobierno que no va a dar el brazo a torcer, que está enfrentando con mucho coraje y determinación al delito y narcotráfico. Es un Estado preparado y hay que entenderlo.

Embed A la Ministra Bullrich y al Gobernador Pullaro les damos nuestro total apoyo.



No le tenemos miedo a los narcoterroristas ni nos va a temblar el pulso para hacer lo que haya que hacer. Se acabó la impunidad. pic.twitter.com/SuYSj9vNxR — Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) December 2, 2024

El entrevistado hizo referencia a los presos de alto perfil, "grupos que no están cómodos, que han perdido privilegios y que van a hacer lo posible para torcer la voluntad del gobierno provincial y nacional pero no hay marcha atrás: se ha tomado una decisión y es muy clara para el bienestar de los rosarinos. Maxi (Pullaro) siempre dice que el Estado es mucho más fuerte que cualquier banda narcocriminal y eso es lo que viene demostrando".

image.png

La gestión de Pablo Javkin

De todos modos, la gestión en la ciudad es cuestionada. No fue casual que a Pablo Javkin le costara tanto lograr su reelección. El contraste con Pullaro lo desfavorece. Inclusive el contraste con María Eugenia Schmuck, la titular del Concejo Deliberante, donde se sienta Lifschitz.

El edil decidió evitar el debate que si sucede, será puertas adentro, pero en la escala del 1 al 10 está la respuesta entrelíneas:

"Hago una valoración positiva de la gestión de Pablo, pero creo que siempre las cosas se pueden hacer mejor. Hay muchas cosas que las haría distinta. Muchas cosas que las haría mejor seguramente, pero no deja de ser una gestión que está aprobada: está por encima del 6".

En ese contexto, Lifschitz argumentó:

"Han sido los vecinos de la ciudad quienes lo ratificaron como intendente y quienes, eventualmente, más adelante, tendrán la posibilidad de valorarlo". Es cierto: hay legislativas en 2025.

Lifschitz marcó un punto a favor de Javkin: "Me parece justo decirlo: él tuvo que hacerse cargo de dos situaciones que lo excedían, tal como lo fue la pandemia y una crisis en materia de seguridad, que no le permitieron planificar ni ocuparse de los temas importantes para la ciudad de Rosario. Tuvo que ocuparse de lo urgente, lo cotidiano, de lo coyuntural".

Pero no se puede desconocer el reclamo de muchos ciudadanos / electores / contribuyentes / usuarios / consumidores. Entonces, el concejal expresó:

Me parece que ahora viene otra etapa en la que él tendrá que demostrar si está a la altura de los desafíos que tiene Rosario, si está en condiciones de liderar un proceso de reposicionamiento de la ciudad, de recuperar una agenda propia. Veremos como encara esta nueva etapa en la cual hay un gobierno provincial que desde el día uno se ha hecho cargo de la seguridad y que también acompaña con distintos programas y una versión muy importante. Me parece que ahora viene otra etapa en la que él tendrá que demostrar si está a la altura de los desafíos que tiene Rosario, si está en condiciones de liderar un proceso de reposicionamiento de la ciudad, de recuperar una agenda propia. Veremos como encara esta nueva etapa en la cual hay un gobierno provincial que desde el día uno se ha hecho cargo de la seguridad y que también acompaña con distintos programas y una versión muy importante.

2025, año electoral

Rosario, tal como casi toda la Argentina, es territorio dividido. La polarización camina por las calles. El entrevistado no quiere dejar dudas de dónde está ubicado: "Soy parte de un equipo junto al gobernador que está trabajando para que la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe cambien. Está claro que nuestra propuesta es de cambio".

-La Libertad Avanza también dice que su propuesta es de cambio...

-Nosotros venimos a proponer un cambio en Rosario. Seguramente no es el que propone La Libertad Avanza pero es un cambio donde entendemos que hay que profundizar la política contra la inseguridad y que necesitamos un Estado local que entienda de la importancia de contribuir en este sentido y ese tema tiene que estar en la agenda. Creemos en el Estado que ordene el espacio público. Necesitamos orden en las calles de Rosario como así también lo necesitamos en el Estado.

Luego, él reiteró el desafío de la agenda pendiente, que dirime, inclusive, el poder interno en el espacio político al que pertenece:

"Venimos a poner en agenda la eficiencia del Estado: un estado municipal que sea más más productivo, que preste más y mejores servicios. Rosario tiene que hacer un esfuerzo porque necesitamos un Estado más ágil, moderno y eficiente con el uso de los recursos que aportan todos los rosarinos. El reposicionamiento de Rosario, que implica tener un Estado preparado para traer nuevas inversiones, distintos eventos deportivos y culturales que se han dejado de hacer. Rosario debe recuperar los jóvenes que elegían esta ciudad para estudiar y hoy quizá eligen otros destinos; recuperar la inversión de aquellos residentes cercanos que veían a esta ciudad como una oportunidad para invertir".

lifschitz3.jpg Los Lifschitz, Miguel y Federico.

Reforma constitucional: ¿Prioridad?

La reforma constitucional en la Provincia de Santa Fe sigue generando 'rosca política', en la que aún no se logra llegar a un acuerdo. Lifschitz manifestó su enfoque: "Este gobierno tiene sus prioridades: la prioridad no es la reforma constitucional, la prioridad es mejorar la seguridad y lo está haciendo; mejorar el estado de las rutas y lo viene haciendo; recuperar un proyecto para Rosario y lo viene haciendo".

No obstante, luego él confirmó que es necesario reformar la Constitución provincial, para reforzar los cambios que la provincia necesita que sean permanentes, y que no suceda "lo que pasó en la gestión de Omar Perotti, cuando se interrumpieron muchas políticas en materia de seguridad, en materia de producción, de educación, en materia fiscal, que no le permitieron a la provincia continuar con muchas políticas de estado sino que retroceder".

-¿Creés que se va a aprobar?

-Espero que sí porque es necesaria para que muchas de las políticas que se vienen llevando adelante no estén sujetas al gobierno de turno, que puedan quedar plasmadas, que se ayorne a las nuevas realidades que se viven, para que esos cambios sean permanentes. También para darle la posibilidad al gobernador de que sea reelegido, darle la oportunidad de que se presente a elecciones y si los santafesinos acompañan pueda ser reelecto para que termine con su plan de gobierno.

milei-pullaro.webp Javier Milei y Maxi Pullaro.

Relación entre Pullaro y Milei

Lifschitz no quiso avanzar acerca del vínculo entre Pullaro y el presidente Javier Milei. Todos saben que puede ser 'cancha embarrada'. De hecho, gobernadores como Pullaro esperaban un Presupuesto 2025 y Milei no sólo nunca lo quiso sino que ganó la pulseada. Pero no es el momento de romper, creen muchos. Y si alguien lo hará en Santa Fe, es Pullaro, no otro.

"No te puedo dar una respuesta cierta. Creo que mala no es. Se viene articulando y coordinando en materia de seguridad y también hay coincidencias en cuanto a una parte de la política macroeconómica que está llevando adelante el gobierno nacional. Hoy estamos de acuerdo y de hecho Maxi lo viene llevando adelante en Santa Fe. Pero también tenemos muy en claro que nosotros estamos para defender los intereses de los santafesinos y obviamente hubo medidas y políticas que ha tomado el Gobierno que claramente afectan a los santafesinos y rosarinos".

La escasez de dinero desde Nación es un tema. Ejemplo escuchado al azar por Urgente24 muy cerca del Concejo Deliberante local: reparar el Monumento a la Bandera tenía un presupuesto de $3.500 millones y Nación decidió asignar una partida de $500 millones. Esto explica la frase final.

"Ocurrieron recortes de distintos tipos: se interrumpió la obra pública, se cortó el Fondo Compensador de Transporte a todo el interior. Está claro queson recortes que afectan de manera muy directa a los santafesinos y en eso Maxi ha sido muy coherente y ha defendido los intereses de cada uno de los santafesinos anteponiendo eso por sobre cualquier tipo de posicionamiento político. Me parece lo correcto. En aquello que está bien hay que acompañar, y en lo que no estamos de acuerdo hay que ser muy claros y respetuosos de lo que eligió cada uno de los santafesinos".

------------------------

