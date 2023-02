En Córdoba, el video de Larreta dejó en offside a varios

https://twitter.com/ljuez/status/1628775760944037889 Trabajemos por la Córdoba y Argentina que nos merecemos #Horacio2023 pic.twitter.com/ouJD84slAU — Luis Alfredo Juez (@ljuez) February 23, 2023

Si bien Larreta sería más cauto, es sabido que apoya a la candidatura de Juez, mucho más aún con un presunto desplante que De Loredo habría realizado frente a su figura en Córdoba durante el último fin de semana. Según allegados a Juntos por el Cambio, durante un almuerzo en Carlos Paz, el radical aseguró que no cederá su postura tras lo sucedido en La Pampa, dejando descolocado al dirigente nacional que buscaba bajar algo de unidad a la sede cordobesa.

Tras ello, Luis Juez fue quien apoyó el lanzamiento de Larreta. Todo ello en una movida que también involucra a Mauricio Macri.

Por su parte, Rodrigo De Loredo no emitió comunicación alguna respecto al lanzamiento. Algo que era de esperarse teniendo en cuenta que el radical sería del gusto de Macri.

Larreta Juez P.jpg En Córdoba, Juez celebró la candidatura de Larreta.

El diputado se acercó bastante al ex presidente en las últimas semanas y, por ello, no daría muestras de apoyo a la candidatura del actual jefe de Gobierno porteño. Al menos no de manera concreta.

Pero esa postura no es la de todo su espacio. Dentro del radicalismo hubo cierta alegría por el lanzamiento de Larreta, a pesar de que varios radicales quieren instalar un candidato propio.

Un ejemplo de ello fue el concejal Juan Negri, hijo de Mario Negri, quien tiene aspiraciones de ser intendente de Córdoba. El radical se mostró entusiasmado con la candidatura presidencial del amarillo, a pesar de que De Loredo no lo hizo.

https://twitter.com/JuanNegri/status/1628777614063161345 Estoy convencido que tenes el coraje, capacidad de gestión y el equipo que se necesita para que la Argentina cambie de una vez y para siempre.

Vamos @horaciorlarreta ! #Horacio2023 pic.twitter.com/9EGUslOr1v — Juan Negri 2023 (@JuanNegri) February 23, 2023

Para Negri, es vital que su par radical sea candidato a gobernador, y así poder tener su aventura en la intendencia. En caso de que Juez se quede con la candidatura, Negri quedaría fuera de juego.

Un tercer apoyo cordobés que llamó la atención fue el del ex árbitro Héctor Baldassi. El dirigente del PRO en Córdoba, que supo ser el caballo de batalla de Mauricio Macri en los albores de Juntos por el Cambio, ahora está peleado con el ex presidente de Boca y, en consecuencia, brindó su apoyo a Larreta.

https://twitter.com/HectorBaldassi/status/1628775981392568321 Armar equipo para que las cosas pasen y se mantengan en el tiempo. Iniciemos el camino de la transformación que la Argentina necesita. #Horacio2023 pic.twitter.com/AK7B7WHeJ2 — Héctor Baldassi (@HectorBaldassi) February 23, 2023

De esta manera, el jefe de Gobierno porteño parecería tener una fuerte aceptación, aunque no en todos los sectores cordobeses. Cuando se disponga el cese a las tensiones internas, es probable que todos terminen alineándose con quien se quede con la candidatura.

