Pese a las versiones que circularon ayer, finalmente no habrá hoy una sesión especial. Juntos por el Cambio ya había anticipado que asistiría a la preparatoria pero no daría quórum para otra sesión posterior. Recordemos que el espacio opositor ha decidido no participar de las sesiones hasta tanto no se detenga el intento oficialista de someter a juicio político a los jueces de la Corte.