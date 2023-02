Aníbal compró las Taser y confirmó que Larreta podrá usarlas

"Es por eso que el debate sobre la cuestión esta saldado, ya que nuestro Gobierno respeta y cumple con los plexos normativos nacionales y sus obligaciones internacionales", puntualizaron los voceros, aunque el debate en el Frente de Todos no está cerrado.

Además, desde la cartera de Seguridad remarcaron que esta compra, iniciada el año pasado, no está vinculada al reciente homicidio de la agente de la Policía de la Ciudad Maribel Zalazar, madre de dos hijos y baleada en la estación Retiro del subte C el 14 de febrero último.

La confirmación de Aníbal

En declaraciones a Radio 10, Aníbal Fernández confirmó la información brindada por Télam sobre la compra de las pistolas: “Nosotros ya compramos las pistolas taser para la policía federal en Octubre”.

Pero más importante aún, dijo que el gobierno porteño –que viene reclamando poder usar ese tipo de armas con la Policía de la Ciudad- puede utilizar ese armamento cuando esté disponible: “Entiendo que de esta manera la Ciudad tambien va a poder utilizar las taser", aseguró.

Cabe recordar que, en caso de que se destrabe el ingreso de las pistolas, el gobierno porteño tiene un proyecto para crear brigadas Taser que serán desplegadas en las 15 comunas para intervenir en casos especiales.

La semana pasada, tras el asesinato de una policía porteña en la estación Retiro del subte C, el ministro (de licencia) Marcelo D’Alessandro aseguró que el hecho se podría haber evitado con la utilización de una Taser, lo que revivió la polémica.

Fernández fue consultado sobre qué sucederá con la habilitación pendiente para que la administración de Rodríguez Larreta incorpore el armamento. “Seguramente sí (los vamos a habilitar), pero no soy yo quien debe hacerlo”, contestó, ya que el trámite depende del ministro de Justicia, Martín Soria.

Según el diario Página/12, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) le contestará a la justicia que “no hay impedimentos” para que el gobierno porteño traiga las 60 pistolas Taser que tiene compradas. Lo que se está terminando es el trámite de la empresa importadora a la que se le requieren datos técnicos y comerciales para terminar la autorización. La Policía Federal ya tiene pistolas Taser, traídas en tiempos de Patricia Bullrich, y están a disposición de un grupo especial que actúa en tomas de rehenes, secuestros y allanamientos, precisó el matutino.

Larreta Vs Bullrich

Acerca del uso de las Taser y la autorización para su ingreso, el jefe de Gabinete de la ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, volvió a cruzar a la titular del PRO, Patricia Bullrich, y le pidió que hable "en serio, con datos reales" sobre la utilización de pistolas Taser en el distrito porteño, luego de que la precandidata presidencial le pidiera a Horacio Rodríguez Larreta que "tome la decisión" de implementarlas.

"Uno no compra cosas que no va a usar, ya hicimos la compra de sesenta pistolas Taser. Prefiero no polemizar (con Bullrich), pero sí digo que hay que hablar enserio, con datos reales", sostuvo este miércoles 22/2 en declaraciones a Radio 10.

Miguel explicó que "están esperando a que lleguen al país" porque "deben ser autorizadas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac)".

“Para poder usar las pistolas taser hay que tenerlas y eso es lo que estamos tramitando. Nosotros ya hicimos la compra, estamos esperando que lleguen al país, pero por cuestiones del proveedor todavía no llegaron", precisó.

Miguel reiteró así su rechazo a los cuestionamientos que había hecho Bulllrich esta semana, cuando instó a Rodríguez Larreta a "usarlas" en vez de "pedir permiso".

" En vez de pedir más permiso, usalas, punto. No le pidas más permiso a nadie. No le podés pedir permiso a un Gobierno que te dice que no a propósito", indicó Bullrich en una entrevista con el canal A24.

