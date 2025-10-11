"El esfuerzo de los argentinos va a valer la pena"

image Javier Milei y Diego Santilli

En su mensaje, Santilli cerró con una promesa alineado con el discurso del Gobierno: "El esfuerzo y el sacrificio que hicimos los argentinos estos dos años va a valer la pena".

"Es un narco"

A todo esto, según el medio "EL DISENSO" un proveedor del GCBA vinculado al triple crimen le prestó medio millón de dólares; para la AFI macrista, Santilli “es un narco”, aseguran.

El contenido refiere

"En 2021, desde El Disenso publicamos una investigación exclusiva donde documentamos cómo, mientras fungía como vicejefe de Gobierno porteño, el flamante candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, recibió un préstamo de USD 500.000 de parte de un contratista del GCBA, quien además de adjudicarse multimillonarias contrataciones durante la gestión Santilli, estaba ligado al triple crimen de General Rodríguez".

Más adelante, EL DISENSO hace una descripción pormenorizada de lo ocurrido donde aparecen nombres que tuvieron fuerte repercusión pública.

