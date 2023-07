“La mayor parte de la culpa y responsabilidad de lo que pasó recae en nuestro gobierno. Yo me hago cargo de mi cuota de responsabilidad y el doctor De la Rúa también lo hizo en su momento”, agregó.

“Defraudamos a la gente”, sentenció.

¿Gradualismo?

En cuanto a la crisis económica del gobierno de la Alianza, Colombo contó cómo decidió encarar el tema De la Rúa: “Él intento elegir el camino que él creía era menos doloroso, pero el contexto no ayudaba. Si bien no teníamos inflación como la que hay ahora, tampoco era una virtud. Contábamos con un entorno extremadamente hostil por la llegada de Bush padre al gobierno de Estados Unidos y el desembarco de un nuevo presidente en el Fondo Monetario Internacional. Este último insistía además con devaluar y no era algo sencillo”.

“Él [Fernando de la Rúa] entendía el costo de las decisiones que estaba tomando. Y nadie las tomaba por él. Pero, con el diario del lunes, puedo ver que muchas de ellas fueron desacertadas. Siento que no pudo darnos un norte al esfuerzo que la gente estaba haciendo en ese entonces”, completó.

Por último, sobre el rol del por entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo –que al precandidato presidencial Javier Milei- indicó: “El doctor Cavallo tomó cuatro o cinco decisiones a los efectos de morigerar el tema de la convertibilidad y el atraso cambiario. No funcionaron ”.

