Diana Mondino: Aborto a referendum y respetar a Malvinas

Agregó que Argentina necesitaba “convertirse en un país normal” para persuadir a los isleños a buscar vínculos más estrechos.

“¿Cómo entendería la inflación alguien que no haya nacido ni crecido en Argentina? ¿Por qué alguien querría ser parte de una sociedad? Necesitamos convertirnos en un país con personas normales y somos un país vacío. Podríamos duplicar nuestra población, tenemos los recursos, tenemos el clima, tenemos todas las cosas que estudias en la escuela primaria a los seis u ocho años, así que vuélvete normal”, agregó.

Mondino dijo que en lo que respecta a las regulaciones sobre la industria pesquera de las islas y petróleo, “¿ni siquiera tenemos eso para nuestros propios recursos pero se lo imponemos al otro? ¡Vamos! Tenemos pesca china en nuestras fábricas”.

Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer a otras personas ninguna decisión, no sólo a los argentinos sino a nadie, ya no se pueden forzar decisiones, eso tiene que parar Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer a otras personas ninguna decisión, no sólo a los argentinos sino a nadie, ya no se pueden forzar decisiones, eso tiene que parar

Mondino también defendió el conservadurismo social de Milei en políticas como la introducción de un referéndum sobre el aborto, que fue legalizado en el país durante embarazos de hasta 14 semanas en 2020. El candidato presidencial más votado de las PASO había dicho que considera los abortos como “homicidio” y que cree que la vida comienza desde el momento de la fecundación.

Se alejó del lenguaje de Milei pero sugirió que el Estado no pagaría por abortos en el futuro. "Lo que ha dicho es que podría convocar un referéndum sobre eso", afirmó.

