Declaraciones del presidente en la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del G7.

Fernández fue consultado sobre las nuevas medidas de restricción al acceso de divisas y descartó que haya otras que alcance, por ejemplo, a los consumos con tarjetas de crédito.

"No, hoy se tomaron las medidas. Ya las explicaron el presidente del Banco Central y el ministro de Economía", aclaró.

También desvinculó -sin mencionarlo explícitamente- que las medidas respondan a un pedido de Cristina Kirchner. "Eran medidas que ya veníamos pensando desde antes y estábamos esperando que el directorio del FMI aprobara el primer trimestre para aprobarlas, porque hubieran significado un cambio de condiciones respecto de lo que el Fondo había visto".

Luego, explicó que las resoluciones del BCRA "van en el sentido en que se puedan recuperar reservas, que es un objetivo importante, y también poner en orden las cuentas públicas".

Fue entonces cuando dijo, sin que se le preguntara al respecto: "No creemos que se pueda vivir eternamente con déficit fiscal, así que eso hay que tratar de corregirlo paulatinamente. Hay que hacerlo sin ajuste. El ajuste no lo tiene que hacer la gente. La economía tiene que mejorar, pero el Estado tiene que hacer su parte y ese es el sentido de las medidas que se tomaron".

El Presidente, de esa forma, respaldó las declaraciones que más temprano había hecho el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre que “es importante que el déficit fiscal se reduzca” como una de las condiciones necesarias para bajar la alta inflación que registra el país.

Guzmán también aludió a la comparación que hizo Cristina Kirchner en su última aparición, cuando mostró un cuadro con el aumento de los déficits de distintos países, aunque en los mismos -eso no lo mostró- también subió la inflación.

"No estoy hablando de lo que es bueno y lo que es malo, estoy tratando de encontrar las causas verdaderas de por qué tenemos esta inflación única en el mundo. Por el déficit fiscal no es porque si no otros países deberían tener muchísimo", había dicho la Vice.

"El Estado tiene que ir ordenándose, y por eso es tan importante que el déficit fiscal se reduzca; no podemos comparar la capacidad de financiamiento del déficit de la Argentina con USA, son cosas diferentes”, dijo el ministro este lunes en declaraciones a Radio con Vos.

Más contenido de Urgente24

Dólar blue descontrolado: Rompe la barrera de los $230

Fracasó la reunión entre Alberto Fernández y Boris Johnson

Redrado y el ajuste al cepo: "Presagia más distorsiones"

Melconian, enojado: "Halcones al pedo que no muestran la cara"

Se disparó el dólar blue: ¿Está barato? ¿Es buena inversión?