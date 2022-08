Cristina Kirchner, muy malhumorada en la sesión

Luego, se la escuchó decirle al secretario. "¿Corpacci? No figura acá".

"Discúlpeme senadora pero no la habían incluido las autoridades administrativas y parlamentarias.. No sé, no sé...", respondió cuando se escuchaba algún reproche de Lucía Corpacci, senadora catarmarqueña del FdT... "ah no sé", añadió CFK, pero finalmente le dio la palabra y le sonrió.

Luego, tras una moción de preferencia de la senadora de JxC Carolina Losada, pidiendo por la designación de los conjueces de Rosario, tuvo la palabra su par del FdT, Anabel Fernández Sagasti, que aclaró que los dictámenes están presentados en la Comisión de Acuerdo, las OD 242 y OD 267/22, y que "fue decisión de JxC no tratar hoy los OD que tenían acuerdo".

A la aclaración de esta última, vino después una queja de Guadalupe Taglafierri (JxC), y Cristina Kirchner volvió a darle la palabra a Fernández Sagasti.

"Para una aclaración de la aclaración de la aclaración, tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti", dijo CKF con gesto adusto.

Pero no terminó ahí, y se dirigió al senador de JxC, Luis Naidenoff: "Miren, vamos a hacer una cosa, me había pedido la palabra el senador Naidenoff.. mire Naidenoff, si hay un orden que tiene un número, es porque tiene número y existe... no existen números de OD tal y no existir, es imposible en términos fácticos", dijo Cristina Kirchner, totalmente fastidiada.

Ante la respuesta de Naidenoff, que no se escucha en la transmisión televisiva por no tener el micrófono encendido, Cristina Kirchner replicó con más fastidio y gesticulando: "no es magia, menos susceptibilidad, no es magia...simplemente por ahí estuvieron distraídos en el despacho, no se dieron cuenta que les había llegado, y punto... no puede hacerse toda una cuestión a partir de una cuestión de esta naturaleza".

Tras estos cruces, Cristina Kirchner se retiró del recinto dejando a cargo a la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala.





Ver a partir de minuto 1.18

SESIÓN ESPECIAL 10-08-22

--------------

Más contenido en Urgente24:

Arde JxC: Todos contra Elisa Carrió, que echa leña al fuego

Sergio Massa: "Soltamos reservas para garantizar la energía"

La advertencia de Carlos Melconian a Massa

Aerolíneas Argentinas: Amenaza de paro y reclamo millonario

Trágica muerte en vivo de embajador saudí: Silencio total