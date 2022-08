"No queremos nunca más que las tarifas estén dolarizadas en la Argentina, porque las tarifas tienen que estar vinculadas, como dicen los sociólogos, con la sociedad", enfatizó.

Luego, en otro pasaje de su discurso, el Presidente insistió con un concepto que viene repitiendo en todos sus actos: "no todo es lo mismo".

"No me iría yo tranquilo de la Presidencia si esta obra no se hubiera puesto en marcha, porque esta obra es importante para la Argentina", aseguró.

"Hoy estamos dando un paso muy importante, y estamos demostrando que no todo es lo mismo. Hay veces que el Estado tiene el deber de impulsar las obras necesarias porque no todo le interesa al capital privado", dijo Alberto Fernández.

"El deber de igualar es del Estado, no de una empresa privada. Y a nosotros no nos da ninguna vergüenza decir que el Estado tiene que estar presente, es más, nos pone orgullosos conducir el Estado y hacer estas obras", agregó el mandatario.

Massa y "soltar reservas"

Por su parte, Sergio Massa destacó el impacto de la construcción del gasoducto al señalar que "va a permitir aumentar en el primer tramo 11 mil metros cúbicos en la provisión" de gas, y aseguró que "el Estado garantiza que tiene fondos para sostener esta obra".

“En estas horas que se discute tanto la situación de las reservas del Banco Central, yo quiero contarles cuál ha sido en términos de impacto el más importante, que ha sido la importación de energía”, introdujo.

"En diciembre el país tenía una proyección de energía y un valor, y esos valores se incrementaron en el mundo entre 5 y 10 veces", dijo Massa, por lo que remarcó que "entre dejar salir un poco más de reservas o cortar el gas y la luz", el Gobierno decidió "soltar un poquito de reservas pero garantizar que los argentinos puedan tener calefacción en casa y computadoras funcionando, las máquinas de nuestras empresas funcionando”.

"Si hubiésemos tenido gasoducto, esos más de 4.100 millones de dólares que nos costó la guerra (Rusia-Ucrania) en su gran mayoría los hubiésemos ahorrado. Eso para entender la importancia que tiene para el país esta obra", añadió el ministro.

Por su parte, Axel Kicillof criticó la política energética del gobierno de Mauricio Macri: "Vaca Muerta se había descubierto hace mucho tiempo antes, pero nunca hicieron nada", lanzó.

"Nunca pensaron en invertir con tecnología nacional y con nuestra empresa de bandera. Se conocieron datos que Vaca Muerta es la segunda reserva no convencional del mundo y la cuarta en el mundo de petróleo no convencional", amplió.

"Explotando el gas de Vaca Muerta tenemos como 300 años de consumo en el país, estamos cerca de llegar a eso que nos quitaron y nos privaron, cerca de llegar a la soberanía energética. Ahora surge el petróleo y el gas pero falta el gasoducto que no hicieron", fustigó Kicillof, y añadió: "revivimos Vaca Muerta, con este gasoducto vamos a poder ahorrar divisas".

