Córdoba quiere Guerra: Reclaman que Transporte no contesta

Colectivo CBA P.jpg En Córdoba están que arden con Transporte.

“Es una falta de respeto que Guerrera no nos atienda, mientras que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, reconoce que hay una inequidad en el reparto de subsidios, pero aclara que no se va resolver ahora”, denunció. Todo ello en vísperas de un posible nuevo aumento que podría dejar al boleto en Córdoba en los $85 pesos.

Eso implicaría que el usuario cordobés estaría pagando 300% más que uno del AMBA, con coberturas de distancia similares ya que la capital cordobesa es una de las más extensas de Latinoamérica. “Los subsidios nacionales para todo el año se terminaron en septiembre porque de enero a agosto el gasoil aumentó 120 por ciento; los neumáticos, 80 por ciento; y los salario, 50; mientras que los subsidios sólo aumentaron 20 por ciento de lo presupuestado”, explicó.

Mientras tanto, desde Nación la que salió a contestar el fuego cordobés fue la subsecretaria de Transporte Automotor, Laura Labat. "Entre los meses de julio a octubre (en 2021) se habrán pagado para el sostenimiento del transporte urbano de pasajeros del interior 16.050 millones de pesos", apuntó la funcionaria de Nación.

Por otra parte, la subsecretaria de Transporte Automotor aseguró que los reclamos de Córdoba tienen intenciones políticas y no de gestión. "En lugar de hacer un reclamo al Ministerio de Transporte que administra los fondos, ¿por qué (Rodio) no reclama al Congreso para que amplíe el Fondo Compensador que tiene despacho en las comisiones de Diputados y aún no fue tratado? Creo que hay una cuestión personal y electoral detrás de esto", se preguntó en una entrevista con Télam.

Así las cosas, la tensión por los subsidios al Transporte quedaron expuestas una vez más entre las acusaciones de los diversos funcionarios. Durante esa pelea, Nación subsidió a una unidad del AMBA por $1.3 millones de pesos, mientras que en Córdoba solo colocó $227 mil pesos por colectivo.

Si bien la disfuncionalidad del sistema de transporte en Argentina no entra en la discusión cuando debería ser central, todo parece enfocarse en el sector más densamente poblado del país. Mientras continúen trabajando los sistemas deficitarios con boletos irrisoriamente baratos respecto al costo operativo, las discusiones desatadas no dejarán contento a nadie, y menos aún a los usuarios que son las principales víctimas del tira y afloje.

